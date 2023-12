Toronto Maple Leafs a obținut o victorie categorică în fața lui Pittsburgh Penguins

Toronto Maple Leafs, fără aportul atacantului său vedetă Auston Matthews, a obţinut o victorie categorică, cu 7-0, în faţa lui Pittsburgh Penguins, sâmbătă, pe Scotiabank Arena din metropola canadiană, informează AFP.

Portarul canadian Martin Jones a avut un aport considerabil la victoria echipei sale, apărând 38 de lovituri de poarta sa, trecându-şi în cont primul meci fără gol din acest sezon şi al 29-lea din carieră, conform Agerpres.

Alte rezultate de sâmbătă:

Minnesota Wild - Vancouver Canucks 2-1Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 6-2Boston Bruins - New York Rangers 1-2Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 3-6Montreal Canadiens - New York Islanders 5-3Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 1-0Nashville Predators - Washington Capitals 3-1St.Louis Blues - Dallas Stars 4-3Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 2-0Seattle Supersonics - Los Angeles Kings 2-3Calgary Flames - Tampa Bay Lightning 4-2Edmonton Oilers - Florida Panthers 1-5.