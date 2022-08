Transfer în fotbalul mare: Casemiro este aşteptat la Manchester pentru vizita medicală

Internaţionalul brazilian Casemiro, mijlocaşul echipei Real Madrid, este aşteptat vineri în Anglia pentru a efectua vizita medicală obligatorie înaintea transferului său la formaţia Manchester United, anunţă presa spaniolă şi cea britanică.

Conform BBC, Manchester United este pe punctul de a obţine semnătura lui Casemiro în schimbul sumei iniţiale de 60 de milioane de euro, plus alte 10 milioane sub forma unor bonusuri de performanţă, pe care englezii le vor achita ulterior.Oficialii grupării de pe Old Trafford sunt încrezători că transferul fotbalistului brazilian va fi finalizat în următoarele zile, adaugă BBC.Ziaru Marca scrie la rândul său că jucătorul lui Real Madrid va efectua vineri vizita medicală la Manchester, cu acordul actualului său club.Casemiro, în vârstă de 30 de ani, joacă din 2013 la Real Madrid, grupare alături de care a câştigat cinci trofee ale Ligii Campionilor şi trei titluri de campion al Spaniei. El se numără printre cei 30 de fotbalişti nominalizaţi pentru Balonul de Aur în acest sezon.