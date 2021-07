Trei echipaje româneşti de canotaj s-au calificat în finalele Mondialelor Under-23

La patru rame feminin, Alice-Elena Turcanu, Alina-Maria Baleţchi, Andreea Popa şi Dumitriţa Juncănariu au câştigat recalificările cu timpul de 06 min 47 sec 55/100.



În proba de patru vâsle feminin, echipajul Patricia Cireş, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroşanu, Georgiana-Simona Huc a ocupat locul al treilea în prima semifinală (06:25.29), după Germania (06:23.19) şi Italia (06:25.09).



Andrei Mândrilă şi Alexandru-Laurenţiu Danciu au ocupat locul secund la dublu rame în prima semifinală (06:26.93), după Marea Britanie (06:24.96).



La dublu vâsle masculin, Dumitru-Antonio Stoica şi Iulian Nestian s-au calificat în semifinale după locul al doilea (06:36.77) în prima serie de recalificări, după Danemarca (06:29.68).



Echipajul masculin de opt plus unu al României (Sebastian Timiş, Toader-Iulian Merilă, Gheorghe Morar, Marian Cireaşă, Dumitru-Valentin Bucur, Dorin Simion, Andrei Lungu, Alexandru Gherasim, Petre-Florin Enăşescu) a terminat pe locul al treilea în prima serie de recalificări (05:36.39), după Germania (05:26.30) şi Italia (05:30.63), urmând să ia startul în Finala B.



La simplu feminin, Alexandra-Cornelia Ionel a fost a cincea în prima serie de recalificări (08:28.02), iar apoi a terminat pe 4 în semifinalele C (08:20.39), urmând să evolueze în Finala D.



România are două echipaje intrate direct în finalele A, la opt plus unu feminin şi patru rame cu cârmaci feminin, informează Agerpres.