Troy Kotsur, cel mai bun actor în rol secundar pentru pelicula 'CODA'

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi Mike Faist (''West Side Story''), Ciarán Hinds (''Belfast''), Woody Norman (''C'mon C'mon''), Jesse Plemons (''The Power of the Dog'') şi Kodi Smit-McPhee (''The Power of the Dog'').La ediţia din 2021, premiul BAFTA în această categorie i-a revenit actorului Daniel Kaluuya, graţie rolului din pelicula ''Judas and the Black Messiah'', în regia lui Shaka King.După ce ediţia de anul trecut s-a desfăşurat în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus, gala din acest an a premiilor BAFTA a revenit la formatul obişnuit, găzduită de Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson.