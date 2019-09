Trump denunţă ca ridicole acuzaţiile că ar fi avut o conversaţie riscantă cu un lider străin

Donald Trump a respins ferm vineri acuzaţiile "ridicole" ale unui lansator de alerte "partizan", în legătură cu semnalarea efectuată de un membru al serviciilor de informaţii vizând, conform presei americane, Ucraina şi o promisiune făcută de preşedintele american unui misterios lider străin, relatează AFP potrivit Agerpres.

"Este un lansator de alerte partizan", a declarat Trump la Casa Albă, precizând totuşi că nu îi cunoaşte identitatea."Pot să spun că este vorba de o conversaţie absolut corespunzătoare", a adăugat el în legătură cu discuţia din centrul acestui caz, reluând argumente pe care le menţionase anterior şi în postări pe Twitter.Acuzându-i pe "democraţii radicali de stânga şi pe partenerii lor din media false" că s-au aliat pentru a-l ataca, preşedintele american a scris pe Twitter că "nimic din ceea ce s-a spus nu a fost în neregulă"."Ei consideră că aş fi putut avea o conversaţie 'riscantă' cu un anumit lider străin, bazându-se pe declaraţia 'foarte partizană' a unui lansator de alerte", a adăugat el.O posibilă promisiune pe care preşedintele Donald Trump i-ar fi făcut-o unui lider străin într-o convorbire telefonică supravegheată de serviciile de informaţii americane şi în urma căreia acestea din urmă au iniţiat o investigaţie cu privire la conţinutul ei ar implica Ucraina, a scris vineri cotidianul The Washington Post.Trump a vorbit la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu două săptămâni înaintea datei unei plângeri interne formulate de un membru al comunităţii serviciilor de informaţii americane pe 12 august, dar sursele citate de The Washington Post sub acoperirea anonimatului nu au lămurit dacă promisiunea i-a fost făcută direct lui Zelenski.