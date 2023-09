Trupa Take That revine cu un nou album în luna noiembrie

Trupa britanică Take That va lansa un nou album, intitulat "This Life", la data de 24 noiembrie, şi urmează să plece în turneu anul viitor, relatează vineri contactmusic.com.

Componenţii trupei Take That - Gary Barlow, Mark Owen şi Howard Donald - au confirmat că revin cu noi melodii şi cu single-ul "Windows", înainte de lansarea celui de-al nouălea album de studio, la 24 noiembrie.

Vorbind despre acest single, Gary a declarat pentru ziarul The Sun: "A avea cincizeci de ani este un moment bun pentru a-ţi pune întrebări. Şi noi suntem oameni, avem aceleaşi probleme ca oricine altcineva, poate doar într-o ordine diferită. Despre asta este vorba".

Trio-ul a exclus revenirea în viitorul apropiat a foştilor membri Robbie Williams şi Jason Orange. "Singurul lucru pe care îl tot aud este că Take That se întoarce, dar fără Robbie şi Jason. Robbie nu mai e în trupă din 2011, iar Jason a plecat în 2014. Întotdeauna am spus că sunt bineveniţi să ni se alăture, dar am făcut aproximativ 600 de spectacole de când erau şi ei. Suntem trei în acest moment şi ne descurcăm bine", a declarat Gary.

Noul album al trupei, care s-a afirmat cu hituri precum "Never Forget", a fost înregistrat în Statele Unite.

Take That urmează să anunţe concertele incluse în turneul de promovare a noului produs discografic. În acest sens, membrii grupului au dat de înţeles că ar intenţiona să urce pe scenă în cadrul Festivalului Glastonbury. "În trecut, am avut producţii foarte mari, dar acum încercăm să fim puţin mai mobili, aşa că eu cred că suntem pregătiţi să facem mai degrabă ceva precum Glastonbury. Elton John a făcut o treabă grozavă anul acesta (la festival). Ar fi grozav să experimentăm aşa ceva", a declarat Mark.

Take That este un grup de muzică pop care s-a format în Manchester, în 1990. Cel mai recent album al trupei, al optulea, este "Wonderland", lansat în 2017.