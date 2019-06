Tudor Băluță le mulțumește suporterilor: 'Mă impresionează sprijinul pe care îl primim de la români'

Echipa națională de tineret i-a luat fața primei reprezentative a României. Tricolorii lui Mirel Rădoi au debutat cu dreptul la EURO 2019, dar nu după scorul incredibil, 4-1 în fața Croației, românii au început să îi susțină pe tricolorii mici, anunță MEDIAFAX.

Suporterii au venit în număr mare pe stadionul din San Marino. 5000 de români au creat o atmosferă frumoasă în timpul victoriei cu Croația.

"Pe mine mă impresionează sprijinul pe care îl primim din partea românilor, atât a celor care ne-au susținut de pe stadion, cât și a celor de acasă. Este de apreciat și le mulțumim că sunt alături de noi. La ce am văzut cu Croația, stadionul plin, mă aștept la foarte mulți și la Cesena, pentru meciul cu Anglia. Sunt mulți care au și călătorit din țară să ne vadă. Ei reprezintă o forță pentru noi", a declarat Tudor Băluță la conferința de presă susținută înaintea meciului cu Anglia.

Fostul jucător al clubului FC Viitorul a vorbit despre atmosfera de după victoria cu echipa Croației, dar a precizat că este conștient că următoarele meciuri nu vor fi ușoare.

"Ne-am bucurat în vestiar împreună, apoi am petrecut ceva timp cu familiile. De astăzi ne pregătim pentru meciul cu Anglia. Am adormit destul de devreme, ne-am odihnit bine. Cei care am jucat aseară am făcut o refacere, ceilalți s-au antrenat foarte bine.

A fost greu în prima repriză, când a fost destul de cald. E puțin diferit față de vremea cu care am fost obișnuiți. Nu putem însă da vina pe asta niciun moment. Toată lumea joacă pe aceeași vreme. Croația este o echipă bună, ne-a pus probleme, însă am reușit să punem în practică ce am vorbit înaintea meciului.

Anglia și Franța sunt două echipe puternice, era firesc să fie echilibrat meciul dintre ele. Pe noi ne interesează însă doar meciurile noastre", a mai declarat Tudor Băluță.

Și vârful lui Esbjerg, echipa din Danemarca, Adrian Petre, este cu picioarele pe pământ. Marcatorul ultimul gol din meciul în fața Croației a mărturisit că de acum începe greul.

"E destul de greu în continuare, dar avem șansa noastră. Obiectivul era să câștigăm primul meci. Vom vedea ce va fi mai departe. Ne gândim la meciul cu Anglia acum.

E un sentiment de mândrie pentru noi. A fost o victorie categorică și cred că lumea fotbalului se uită altfel la noi în acest moment.

M-am simțit ca în România, la meciurile din preliminarii. Le mulțumim fanilor și sper să fie alături de noi și în continuare!", a declarat Adrian Petre.

Programul grupei C:

21 iunie 2019: Anglia – România (Cesena, 19:30), Franţa – Croaţia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franţa – România (Cesena, 22:00), Croaţia – Anglia (San Marino, 22:00)

Program EURO 2019

GRUPA A: Italia, Spania, Polonia, Belgia

GRUPA B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria

GRUPA C: Anglia, Franţa, România, Croaţia