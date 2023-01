Tudor Chirilă, atac neașteptat: Pe dezvoltatorii imobiliari îi doare în fund de cumpărători

Actorul și activistul civic Tudor Chirilă lansează un atac dur la adresa dezvoltatorilor imobiliari, pe care îi acuză că vor numai să facă profit și că nu dau doi bani pe calitatea pe care ar trebui să o ofere cumpărătorilor care de cele mai multe ori se îndatorează pe viață pentru o locuință.

"Pe dezvoltatorii imobiliari îi doare în fund de cumpărători. Ei vor să facă profit. Atât. Asta e una. Majoritatea largă a clienților din România sunt needucați imobiliar pentru că nu cumpără un apartament într-un context, ci cumpără doar un apartament, fără alte estimări. De aia ajung să plătească sute de mii de euro "in the middle of nowhere" în locuri fără acces la

necesitățile vieții de zi cu zi: școli, supermarketuri, drumuri de acces, ba chiar utilități. Sigur că primăriile ar trebui să creeze la rândul lor contextul pentru dezvoltare urbană armonioasă. Cercul e cumva vicios, dar asta e o discuție pentru care trebuie să privim începând cu ianuarie 1990. 33 de ani de el dorado urbanistic ne-au adus aici.

Realitatea este, de fapt, că noi trăim în țara în care s-ar putea da autorizație de construcție lângă crucea de pe Caraiman și apoi să ne trezim că se vrea demolată pentru că e ridicată prea aproape de balcoanele oamenilor și e risc de prăbușire.

Dezvoltatorii imobiliari din România, în marea lor majoritate, nu au și nu își asumă nicio responsabilitate față de clienții lor. Și aici nu e vorba despre recepția apartamentului, ci de contextul locativ. E absurd ca prima dată să apară blocul și apoi resursele adiacente. Și e regretabil că oamenii își pun aceste probleme doar după ce se trezesc instalați în living. Și "paradisul verde" era seducător pentru însurăței până când făceau copii și trebuia să meargă ăia la școală. Clotilde Armand a reacționat cum a reaționat de frică că pierde voturi de la cetățenii din Greenfield. Ăia din Greenfield nu o mai votează că, na, problema lor e mai importantă decât problema pădurii. Dezvoltatorii se ascund prin instanță. Nu știu dacă n-aș fi reacționat ca locuitorii frustrați, în situația lor. Poate că de aia încă stau cu chirie. Bucureștiul e un oraș mult prea imprevizibil pentru proprietari de bună credință. Altmineri, toți suntem de acord că abuzurile de mediu, defrișările ilegale, Roșia Montana sunt nasoale. Asta numai când nu avem noi probleme un pic mai mari. Un lucru e sigur, dezvoltarea imobiliară e un business. Nereglementat. Și care cauzează grav și oamenilor și orașului și pădurii și parcurilor din mijlocul orașului în care bubuie terasele până la trei dimineața ca la Ibiza. (apropo, Clotilde Armand, faceți o plimbare prin Herăstrău la 3 noaptea, vinerea sau sâmbăta, cu decibelometru la purtător)

PS. Mi-aduc aminte că era vorba de un bloc din sectorul 5 al Bucureștiului care a fost debranșat de la rețeaua electrică pentru că dezvoltatorul îl branșase ilegal, fără certificat de urbanism. Cam în situația asta suntem cu dezvoltarea imobiliară din România. Întâi facem ilegal, apoi legalizăm, că suntem șmecheri și legea e făcută s-o violăm noi pe toate părțile. Las linkul în primul comentariu", scrie Chirila pe Facebook.