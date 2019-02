Tudorel Toader amenință avocații cu DEZVĂLUIRI: În scurt timp voi face publice datele

Avocații din București ies în stradă fiind nemulțumiți de actualele condiții de plată a onorariilor. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că solicitările acestora sunt nejustificate și avertizează că ”în scurt timp” va face publice toate datele relevante.

”Mesajul anterior nu a constituit si nu constituie un atac la avocati, categorie profesionala din care fac parte !

In scurt timp voi face publice solicitarile absolut nemotivate ale avocatilor. Ex - onorariu pentru depunere actiune de divort - se propune majorarea de la 100 lei la 600 lei. La intrebarea mea - este vorba doar de depunerea actiunii sau si de sustinerea acesteia in instanta ? Raspuns - " nu stiu"/cel mai probabil este faptul ca autorul afirmatiei nu doreste sa ii dau numele !”, scrie Tudorel Toader.

Avocaţii din Bucureşti şi din 14 judeţe protestează luni pentru a trage un semnal de alarmă în legătură cu nivelul şi modalitatea de stabilire a onorariilor din oficiu, conform news.ro. Ei vor purta banderole albe pe braţ şi avertizează că vor organiza astfel de acţiuni până la soluţionarea disfuncţionalităţilor din sistemul de asistenţă juridică. Făcând remarca potrivit căreia înţelege că se apropie alegerile la avocaţi şi că "unii au intrat în campanie", ministrul Justiţiei Tudorel Toader a replicat demersurilor acestora repostând un mesaj privind corespondenţa cu ei, respectiv memoriul lor şi răspunsul ministerului, spunând că reprezentanţii avocaţilor nu şi-au mai precizat sau reconsiderat apoi poziţia.

Proteste sunt anunţate de barourile din Alba, Argeş, Buzău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Timiş. În Bucureşti, avocaţii se vor aduna la ora 13:00, pe scările Curţii de Apel.