Tudorel Toader, prima reacție la scandalul CCR-Cotroceni: 'Petre Lăzăroiu e un domn. Eu nu aș fi dat curs invitației'

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune că el, în calitate de judecător, nu ar fi dat curs solicitării unui consilier prezidențial, așa cum a procedat Petre Lăzăroiu. ”Probabil a primat regula cealaltă, că e un domn”, afirmă Toader.

Tudorel Toader a fost întrebat la Suceava despre scandalul provocat de întâlnirea Siminei Tănăsescu cu judecătorul Petre Lăzăroiu.

”Eu am fost coleg cu domnul judecător Lăzăroiu la Curte, sunt coleg cu doamna Tănăsescu la facultățile de drept. Evident că am interferat profesional de foarte multe ori. (...) Nu am vorbit cu domnul judecător Lăzăroiu, dar eu, personal, ca judecător, nu aș fi dat curs solicitării unui consilier prezidențial. La ce? Și într-o perioadă atât de frământată! Să îi dea două cărți de fiscal? Nici măcar nu i-a spus dinainte – veniți să vă dau două cărți”, a răspuns Toader, conform Mediafax.

Acesta a adăugat că, ”într-o anumită regulă de protocol, categoric judecătorul este deasupra”.

Alertă în Zimbabwe - Explozie în timpul unui miting la care participa preşedintele Mnangagwa / VIDEO

”Probabil aici a primat regula cealaltă, că e un domn și dat curs acestei invitații. Eu nu aș fi dat curs invitației. Este absolut nefiresc ca un consilier să îi spună unui judecător . (…) Doamna Tănăsescu cunoaște foarte bine Legea 47 din 92 care permite reinvestirea pe mandat întreg când restul este mai mic de 3 ani, ca să intri în procedura celor trei ani când se schimbă componența Curții Constituționale și se fac alegeri. Da, este cel puțin nefiresc”, a mai spus Toader.

Ludovic Orban, reacție după ce Iohannis și-a anunțat candidatura la prezidențiale: PNL va fi alături de președinte

Simina Tănăsescu a fost acuzată că a încercat să facă presiuni asupra judecătorului Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, căruia i-a spus că "are o sarcină ingrată", de a-i vorbi despre revocarea sa de la CCR, în acest sens fiind depusă o sesizare a unui ONG la Președinție.

Consilierul prezidențial, Simina Tănăsescu, a demisionat apoi din funcție.

La scurt timp după izbucnirea scandalului, Administrația Prezidențială a anunțat că în discuția pe care Simina Tănăsescu a avut-o cu judecătorul CCR, nu a reprezentat Administrația Prezidențială.