Turcan semnalează `normalitatea` românească: Programul `Masă la școală` a schimbat 8 premieri și 11 miniștri ai educației, până să se aplice la nivel național

10 ani, 8 premieri și 11 miniștri ai educației. Acesta este parcursul programului ”Masă la școală” inițiat și dezvoltat de deputatul de Sibiu Raluca Turcan.

Fostul ministru al Muncii semnalează că ”normalitatea” din politica românească este departe de sensul pe care l-ar putea înțelege orice cetățean de bună credință.

”Într-o societate normală, toată lumea este bine intenționată dorind binele comun iar, în politică, inițiativele bune, utile beneficiază de un sprijin real și de un traseu rapid pentru a genera o viață mai bună pentru toți.

Nu avem din păcate acest sistem în realitate și vă pot spune că doar pentru programul ”masă la școală” a fost nevoie de zece ani pentru a ajunge în acest moment în care să fie aplicat la scară mai mare în România.

Am inițiat acest proiect în 2013, iar acum, în anul 2023, putem spune în sfârșit că este funcțional într-un număr mai mare de scoli din județul Sibiu și din țară”, spune Raluca Turcan.

”Cioloș m-a trimis la un secretar de stat, care mi-a spus că proiectul nu se poate face pe fonduri europene”

Turcan susține că încă de la început proiectul a fost primit cu reticență, un prim semnal negativ fiind primit chiar de la un secretar de stat al premierului Dacian Cioloș.

”Prima discuție legată de acest proiect la nivelul Guvernului am avut-o cu Dacian Cioloș, care era premier. El m-a trimis la un secretar de stat, care mi-a spus că proiectul nu se poate face pe fonduri europene. Apoi alte și alte discuții, dezbateri și, dintr-un proiect care putea fi prioritate națională din 2016, cu fonduri europene, așa cum se finanțează și acum, am găsit mai târziu sprijin și interes la secretarul de stat atunci, ulterior Ministrul Educației, Monica Anisie.

Am început cu un program-pilot de 50 școli. Apoi, când am fost vicepremier, am extins acest program la 150 de școli.

Împreună cu ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, am găsit 30 de milioane de euro, care au permis transformarea lui, dintr-un proiect-pilot, într-unul cu adresabilitate mai largă. Dar tot incomplet pentru toate unitățile școlare.

Este un proiect care a schimbat opt premieri și 11 miniștri ai Educației până să ajungă în acest punct”, susține Raluca Turcan. ”Deși vorbim de copii, de educație, a fost nevoie de tot acest drum. Au fost multe bătălii de etapă pierdute, a trebuit să-mi conving propriii colegii, politicieni din opoziție, adversari politici că este un proiect care poate reduce abandonul școlar”, a completat deputatul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

”În județul Sibiu programul funcționează în 19 școli și vorbim de câteva mii de elevi care beneficiază de masă în școală”

Raluca Turcan anunță că anul acesta avem cel mai mare număr de școli care beneficiază la nivel național – 450 și a crescut tarifului unui meniu zilnic, de la 10, la 15 lei.

”Când am propus inițial proiectul, comentariile au fost de genul “o nouă pomană”, “nu sunt bani”, “nu ajută la nimic”. Am continuat pentru că știam studiile realizate după ce proiectul a fost aplicat în multe alte țări, iar acestea îmi demonstrau că este o măsură eficientă pentru reducerea abandonului școlar și creșterea performanței școlare.

În prezent, în județul Sibiu programul funcționează în 19 școli și vorbim de câteva mii de elevi care beneficiază de masă în școală”, a mai spus Raluca Turcan.

Deputatul de Sibiu s-a aflat în ultimele zile în județ pentru a vedea cum se implementează programul în mai multe instituții de învățământ.

”Am fost personal să văd cum funcționează acest program în câteva din instituțiile de învățământ din județ. Am fost la Școala Gimnazială Nr. 23 și la Școala Gimnazială „Radu Selejan” din municipiul Sibiu și la școli din Avrig, Boița și Rășinari să mă asigur că lucrurile se desfășoară așa cum a fost gândit. 10 ani, 8 premieri, 11 miniștri. Pare mult, însă după întâlnirile de astăzi primesc o noua confirmare că totul a avut un rost. Și mă bucur că în acest caz, un proiect a putut fi dus mai aproape de final, indiferent de sacrificii”, a mai scris Raluca Turcan.