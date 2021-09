Turiştii români au început să meargă în Deltă în număr din ce în ce mai mare

Lipsa turiştilor străini în rezervaţie însă a dus la o scădere de 8,8% a fenomenului înregistrat în perioada amintită în comparaţie cu acelaşi interval din 2019.

"Comparativ cu anul 2019, avem un plus de 10% de turişti români, dar un deficit de 8,8% pentru turiştii străini, în perioada ianuarie-august. Din păcate, vom avea această pierdere la turiştii străini, o remarcăm şi acum, cu toate că am mai recuperat puţin faţă de iunie, atunci când am avut o scădere 11,3%, dar cred că la finalul anului vom avea o creştere evidentă la numărul de turişti români faţă de 2019, dar per total vom înregistra o scădere de 7% cauzată de lipsa turiştilor străini", a menţionat preşedintele AMDTDD.Cătălin Ţibuleac a explicat creşterea numărului turiştilor români prin fidelizarea celor care au venit anul trecut pentru prima oară în Deltă."A crescut calitatea serviciilor oferite de pensiuni şi restaurantele din Deltă, preţurile au rămas relativ similare cu cele din 2019 şi a crescut gradul de siguranţă sanitară", a mai spus Ţibuleac.La rândul său, proprietarul unei pensiuni din comuna Crişan, Dan Verbina, a declarat că, faţă de anul trecut, turismul a înregistrat o uşoară scădere, dar comparativ cu 2019, numărul vizitatorilor a fost "puţin mai bine"."Turismul a fost puţin mai slab decât în 2020, întrucât a fost şi oferta turistică pentru exterior, dar a fost mulţumitor faţă de anii precedenţi. Faţă de 2019 însă, e puţin mai bine. Anul acesta, au fost familii cu mulţi copii. Interesant este că părinţii încearcă să-i educe pe copii să iubească Delta, asta e caracteristica principală a acestui an. A fost un an în care perioada de şedere a fost mai lungă decât cea din anii trecuţi. Oamenii nu mai vor să vadă Delta în viteză", a menţionat Dan Verbina.AMDTDD este partener al Primăriei comunei Crişan în organizarea celei de-a II-a ediţii a evenimentului Sărbătoarea borşului de peşte din Delta Dunării care se desfăşoară vineri şi sâmbătă, în comuna Crişan.Evenimentul va include prezentări gastronomice pentru turişti şi momente artistice susţinute Elena Gheorghe, Plăieşii, Radu Captari şi de grupurile folclorice aparţinând etniilor care convieţuiesc în Deltă, informează Agerpres.