TVR anunţă lista finală Selecţiei Naţionale Eurovision - Câștigătorul va fi decis de public

TVR anunţă lista finală a artiștilor și pieselor care vor concura în etapa Selecţiei Naţionale Eurovision, concurs la care publicul va fi unicul jurat

În urma soluționării contestațiilor depuse, Juriul Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest 2023 a transmis astăzi, 19 decembrie 2022, cele 12 melodii care vor participa la faza următoare a concursului.

Piesele calificate pentru finala Selecţiei Naţionale Eurovision România 2023 rămân cele prezentate în lista iniţială, transmisă înaintea depunerii contestaţiilor:

Adriana Moraru - Faralaes

Aledaida - Bla Bla Bla

AMIA - Puppet

Andrada Popa - No time for me

Andreea D Folclor Orchestra - Perinița mea

Deiona - Call on me

Erin Dăneţ - Bad&cool

Maryliss - Hai Vino

Ocean Drive - Take you home

No Artist - Statues

Steven Roho x Gabriella x Formația Albatros - Lele

Theodor Andrei - D.G.T. (Off and on)

Selecţia interpretului şi a melodiei care vor participa în etapa finală a fost făcută de juriul format din: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă ( Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well) Alin Vaida (Festivalului Jazz in the Park), Mihai (Mişu) Predescu, Şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023 și Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.

"Doresc să mulţumesc tuturor participanţilor la preselectie, atât celor care s-au calificat cât şi celor care nu au mers mai departe. Am fost onoraţi că ne-au încredinţat creaţiile lor. Juriul a avut de ales dintre multe piese inspirate, nivelul concursului fiind unul ridicat. De aceea, sunt convins că selecţia românească pentru Eurovision 2023 va fi o poveste de succes" a declarat Mişu Predescu, Şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023.

Odată cu finalizarea preselecției, cele 12 piese muzicale vor fi difuzate, aşa acum au fost ele înscrise în concurs, pe canalele SRTv şi postate în mediul online (TikTok, canalul de Youtube al SRTv, Instagram, Facebook Eurovision RO 2023, etc).

Pe 11 februarie 2023, în cadrul show-ului Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest 2023, va fi desemnată piesa câștigătoare, exclusiv prin votul publicului. Votul va putea fi transmis prin sms, la tarif normal, sau online și va conține numărul de concurs al piesei preferate.

Reamintim că, Eurovision Song Contest 2023 va avea loc anul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala, pe 13 mai 2023.