Ucraina a ajuns la fundul sacului și ia exemplul inamicului: Armata va mobiliza deținuți

Parlamentul Ucrainei a adoptat miercuri un proiect de lege care permite mobilizarea unor categorii de condamnați, au declarat legiuitorii. "Cei condamnați pentru crimă premeditată, viol, violență sexuală și crime împotriva securității naționale nu vor fi mobilizaţi", a scris Oleksii Honcearenko, unul dintre parlamentari, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Rusia a început să folosească deținuți în războiul din Ucraina încă din 2022. Promisiunile de libertate și avere au adus mulți deținuți pe frontul din Ucraina însă marea majoritate au ajuns carne de tun.

The Verkhovna Rada of Ukraine adopted a bill on the mobilization of prisoners



Those convicted of serious premeditated murder, rape, sexual violence, or crimes against the foundations of national security will not be mobilized. pic.twitter.com/YNOEPV0Xf8