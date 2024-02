Ucraina și Israelul primesc o lovitură usturătoare din SUA: pauză până pe 28 februarie pentru ajutorul financiar

Secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Andrew Bates, a criticat decizia președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, de a intra în pauză. El a numit-o "fuga în vacanță". "Cu fiecare zi în care întârzie votul, autoritatea republicanilor din Congres în ochii poporului american scade", a spus Bates, transmite The Hill.

Pe 13 februarie, Senatul SUA a susținut un proiect de lege pentru alocarea a peste 95 de miliarde de dolari în ajutor pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Ca parte a proiectului de lege, Kievul va primi peste 60 de miliarde de dolari. 70 din 100 de membri ai camerei superioare a Congresului au votat „pentru” document și a fost nevoie de aproape patru luni pentru a aproba proiectul de lege. Acum, documentul trebuie aprobat de Camera Reprezentanților, controlată de republicani. Ei sunt nemulțumiți de faptul că proiectul nu a inclus măsuri de consolidare a frontierei sudice a Statelor Unite.

Acțiunea vine în contextul în care consilierul în probleme de securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că ”aude tot mai des că armata ucraineană îşi raţionalizează muniţia, eventual nu are muniţie pe front” şi cere Congresului american să adopte ”rapid” un nou ajutor destinat Ucrainei, relatează AFP, arată News.ro. ”Cu fiecare zi care trece, costul inacţiunii Statelor Unite creşte pentru curajoşii ucraineni pe front”, avertizează consilierul lui Joe Biden. Ucrainenii ”vor ajunge într-o poziţie mai puţin solidă dacă nu priomesc muniţie, sisteme de apărare antiaeriene şi celalte echipamente de care au nevoie”, avertizează el.

National Security Adviser Jake Sullivan: "I believe that any member of Congress who does not support funding for Ukraine is voting for an outcome that will make it easier for Putin to prevail...a vote against supporting Ukraine is a vote to improve Putin's strategic position." pic.twitter.com/lbq68FkJYg