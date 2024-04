Ucrainenii au lovit în Belgorod! O dronă s-a prăbuşit peste o clădire a Gazprom: Sunt mai multe victime / Video

O dronă s-a prăbuşit peste clădirea administrativă a Gazprom din regiunea rusă Belgorod, aflată la graniţă cu Ucraina, rănind două persoane, a declarat guvernatorul Viaceslav Gladkov pe Telegram, relatează Ukrainskaia Pravda, potrivit news.ro.

"Belgorodul a fost atacat de forţele armate ucrainene cu ajutorul unei drone de tip aeronavă. Drona s-a izbit de clădirea administrativă a unei companii de aprovizionare cu resurse (energetice). Două persoane au fost rănite în urma exploziei", a anunţat Gladkov.

Potrivit site-ului independent rus Meduza, este vorba despre clădirea Gazprom.

Guvernatorul a precizat că una dintre victime avea o rană de şrapnel la membrul inferior, iar un alt bărbat avea răni de şrapnel la membrele superioare şi inferioare. Cei doi au fost spitalizaţi.

An attack drone hit the administration building of Gazprom in Belgorod, Russia.

Governor announced that two were injured, and RU Ministry of Defense informed about 5 intercepted attack drones.

Our congratulations.

Let it burn. pic.twitter.com/oDmh3oWhdT