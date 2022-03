Ucrainenii fug de drama războiului declanșat de Vladimir Putin. Ce spune Bogdan Aurescu într-un interviu pentru Times Radio

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reiterat într-un interviu pentru Times Radio că România este gata să primească toți refugiații ucraineni care doresc să vină în țara noastră.

„Până acum, peste 234.000 de ucraineni au trecut frontiera din Ucraina și peste 72.000 de cetățeni ucraineni stau în România, la ora la care vorbim. Aproape 3.000 dintre ei au cerut deja protecție ca solicitanți de azi. Asta depășește numărul de cetățeni din țări terțe care au trecut din Ucraina în România și am ajutat pe toată lumea să se evacueze și să meargă în siguranță înapoi acasă, în țările lor de origine. Am făcut față, până acum, acestei situații provocatoare, dar numerele sunt în creștere”, a declarat oficialul.

Aproape o treime dintre cetățenii ucraineni care vin în România sunt copii, spune ministrul Afacerilor Externe.

„Există multe mame și copii, aproape o treime dintre acei cetățeni ucraineni care vin în România sunt copii. Încercăm să le oferim adăpost, să le oferim hrană. Efortul guvernului este destul de consistent și suntem ajutați și de societatea civilă din România, un număr mare de ONG-uri și de români obișnuiți s-au mobilizat foarte bine și au oferit asistență, mâncare, medicamente, tot ceea ce le este necesar pentru a se simți în siguranță. Guvernul a creat o platformă online în care sunt centralizate toate ofertele de sprijin pentru Ucraina”, a adăugat el.

Bogdan Aurescu a amintit și de hub-ul de la Suceava.

„Am creat de asemenea, cu sprijinul Comisiei Europene, un hub în România, un centru logistic pentru a colecta și transporta ajutorul umanitar internațional în Ucraina, și lucrăm din greu la acest lucru. Consider că acesta va fi un instrument foarte util pentru a furniza Ucrainei ajutorul umanitar atât de necesar (…). Suntem foarte deschiși să lucrăm alături de partenerii noștri internaționali, în primul rând cu Comisia Europeană, dar și cu alte state membre ale UE. Pentru moment, așa cum am menționat, facem față acestui val de refugiați, dar suntem de asemenea foarte deschiși să cooperăm cu alte țări. Și deja am facilitat tranzitul prin România către Ucraina al convoaielor umanitare din multe țări ale lumii care sunt dispuse și capabilă să ofere sprijin pentru Ucraina”, a mai spus ministrul.

România e gata să primească toți refugiații ucraineni care doresc să vină, a punctat Bogdan Aurescu.

„Pot să vă spun foarte clar și ferm că România este deschisă să primească toți refugiații ucraineni care sunt dispuși să vină în România și să rămână în România. Le facilităm tranzitul către alte state ale Uniunii Europene dacă doresc acest lucru. Așa că pentru noi, toți cei care sunt sub amenințare în Ucraina este bine-venită în România”, a continuat șeful diplomației române.