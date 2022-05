Ucrainenii lovesc puternic: au distrus un depozit de combustibil al Rusiei, în regiunea Herson

Trupele ucrainene au înregistrat o victorie importantă, în regiunea Herson, controlată de trupele rusești. Ucrainenii au distrus depozitul de combustibil rusesc de lângă Chornobaivk.

Comandamentul Operațiunii „Sud” al Ucrainei a explicat că în timpul acestei misiunii, ucrainenii au învins sistemele rusești antiaeriene, tancuri, echipamente militare și au ucis 29 de soldați.

⚡️ Ukraine destroys Russian fuel depot near Chornobaivka, Kherson Oblast.



Ukraine’s Operational Command “South” said on May 16 that Ukrainian forces also defeated Russian anti-aircraft missile systems, tanks, military equipment, and 29 personnel in the area.