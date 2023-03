Uimitor! Cal găsit în viață sub dărâmături la 21 de zile după cutremurul din Turcia / VIDEO

Un cal a fost scos în viață din ruinele unei clădiri care s-a prăbușit în timpul cutremurului din Turcia. Animalul a supraviețuit sub moloz timp de 21 de zile, potrivit Sky News.

Oamenii au auzit zgomote de sub ruinele unei clădiri și au săpat până la locul în care se afla calul. Pentru a scoate animalul a fost folosit un excavator.

La final, calul a ieșit pe picioarele sale din muntele de moloz, dar a fost dus la un veterinar pentru un control amănunțit.

Potrivit Ministrului Agriculturii din Turcia, calul a stat sub moloz timp de 21 de zile. După ce va fi verificat de specialist, calul va fi înapoiat proprietarului său.

Amazing amazing amazing



In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams????????????#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX