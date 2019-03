ULTIMA ORĂ: Palestinienii reacţionează dur la anunţul făcut de Dăncilă. Se cere intervenţia UE

Un oficial palestinian de rang înalt condamnă anunţul făcut de premierul Viorica Dăncilă, la Washington, cu privire la mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Saeb Erekat cere Uniunii Europene să intervină, transmite publicaţia Times of Israel.

"O încălcare stridentă a drepturilor Palestinei, a legilor internaţionale şi a rezoluţiilor ONU. Contribuie doar la eliminarea soluţiei celor două state, singura soluţie pentru pace şi stabilitate în întreaga regiune. Facem apel la Uniunea Europeană să ia măsuri în legătură cu această decizie, care este o violare a politicilor consacrate ale Uniunii Europene. Vom discuta această problemă în Liga Arabă şi Organizaţia de Cooperare Islamică", scrie Saeb Erekat pe Twitter.

"A blatant violation of Palestinian rights, international law, and UN resolutions. It only contributes to eliminating the two-state solution, the only way towards peace and stability in the whole region. We call upon the #EuropeanUnion to take action on this decision, which is a violation of Europe’s long-standing policy. We are raising the matter with the #ArabLeague and the #OIC."

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, duminică, aflată într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei ”și în deplin consens”, România își va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

„După cum știm președintele Donald Trump a deschis ambasada SUA la Ierusalim. Acest pas admirabil și curajos ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu și poporul român. Mutarea ambasadei americane este emblematică și demonstrează legptura puternică a valorilor dintre poporul american și el israelian. De asemenea, acest gest a lansat la nivel internațional un proces de reflecție. Guvernul României a inișiat de atunci un proces de evaluare a oportunității mutării ambasadei României la Ierusalim. De aceea, sunt încântată să anunț astăzi (duminică-n.r) în fața audienței AIPAC, că după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional din țara mea și în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României și Guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”, a declarat Viorica Dăncilă.

Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a fost un subiect delicat pentru anul 2018, care a stârnit multe controverse. Anunţat iniţial de Liviu Dragnea, planul nu a mai fost pus în aplicare, preşedintele Klaus Iohannis fiind cel care s-a împotrivit.

