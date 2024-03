Ultimele lovituri ucrainene au zguduit Rusia - A fost afectată 12% din capacitatea de procesare a petrolului

Pe 13 martie, o lovitură cu dronă a provocat un incendiu la uzina Rosneft PJSC din Ryazan, lângă Moscova, una dintre cele mai mari instalații de procesare a țițeiului din țară. În plus, un atac cu drone a oprit operațiunile la rafinăria mai mică Novoshakhtinsk din regiunea Rostov de sud.

Aceste incidente, împreună cu un atac similar la uzina Lukoil PJSC din Norsi din 12 martie, au cauzat perturbări semnificative, relatează Bloomberg. Cele trei instalații lovite de dronele ucrainene în ultimele zile reprezintă aproximativ 12% din capacitatea Rusiei de procesare a petrolului.

Ucraina a folosit mai frecvent dronele pentru a viza importante instalații petroliere rusești de la Marea Neagră până la Marea Baltică.

Rusia a susținut că a doborât 65 de drone ucrainene peste teritoriul său peste noapte și dimineața pe 13 martie. Ministerul Apărării al țării a declarat că forțele sale ar fi interceptat o dronă peste Oblast Leningrad, una peste Oblast Ryazan, opt peste Oblast Brânsk, opt peste Oblast Kursk, 12 peste regiunea Belgorod și 35 peste regiunea Voronezh.

Grevele ucrainene în regiunile rusești „vizează, dacă nu să frustreze alegerile din Rusia, apoi să interfereze cu ele”, a spus Putin într-un interviu acordat serviciului de știri de stat RIA Novosti. „Un alt obiectiv este de a obține un fel de atu într-un posibil proces de negociere.”

Cetăţenii ruşi vor vota în cadrul alegerilor prezidenţiale programate între 15 martie şi 17 martie. Vladimir Putin candidează pentru a cincea oară la preşedinţie, încercând să-şi prelungească conducerea cu încă şase ani - până cel puţin în 2030.

❗️????????Ukraine destroyed (!) 10% of ????????Russia's oil refining capacity in two days, - Bloomberg.



Enterprises suffered severe, and sometimes critical destruction. From only one plant in Ryazan, Russia receives 17.1 million tons per year. pic.twitter.com/kO9e9BAXuZ