Ultimul procesor neuromorfic lansat de Intel implementează algoritmii dezvoltaţi la Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie

Creşterea performanţei tehnologiilor de inteligenţă artificială depinde foarte mult de disponibilitatea unor procesoare specializate. De exemplu, o bună parte din sistemele actuale cu inteligenţă artificială folosesc plăcile grafice dezvoltate iniţial pentru jocurile pe calculator, în special de Nvidia. Şi Intel a dezvoltat recent noi procesoare pentru inteligenţă artificială, cu tehnologii radical îmbunătăţite faţă de plăcile grafice, inspirate de arhitectura creierului. Aceste procesoare neuromorfice reprezintă informaţia prin pulsuri, la fel ca şi neuronii din creier.

Ultimul astfel de procesor de la Intel, numit Loihi, implementează reguli de învăţare pentru reţele neuronale cu pulsuri dezvoltate la Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie din Cluj (IRST). Aceste reguli de învăţare permit procesorului să înveţe din recompense şi pedepse, în mod similar cu modul în care este dresat un animal. Mai precis, în Loihi sunt integrate "urme de eligibilitate sinaptice", componente ale unui algoritm de învăţare dezvoltat de Răzvan Florian de la IRST, care permit implementarea acestui algoritm în procesor. Articolul care descrie această tehnologie (R. V. Florian, Reinforcement learning through modulation of spike-timing-dependent synaptic plasticity, Neural Computation, 19/6, 2007), este printre cele 14 publicaţii ştiinţifice citate de articolul care descrie Loihi. Cercetătorii de la Intel care au creat procesorul au rulat pe Loihi algoritmul creat la IRST pentru rezolvarea unei probleme de luare secvenţială a deciziilor.Procesoarele neuromorfice de acest tip au avantajul că folosesc de până la 1000 de ori mai puţină energie decât procesoarele clasice, ceea ce va permite utilizarea lor eficientă pentru implementarea capabilităţilor de inteligenţă artificială în dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele sau tabletele.Mordor Intelligence estimează vânzările mondiale de procesoare neuromorfice la 1,4 miliarde dolari pe an în prezent şi la 6 miliarde dolari în 2023, cererea fiind în creştere ca urmare a dezvoltărilor recente din domeniul inteligenţei artificiale.Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie este un institut privat, non-profit, focalizat în prezent pe cercetare în domeniul inteligenţei artificiale.