ULUITOR Performanţă incredibilă a unei atlete: Ce a făcut înainte să ajungă la un Campionat Mondial / VIDEO

Atleta Laura Muir, care a câştigat joi medalia de bronz în proba de 3.000 de metri la Campionatele Mondiale de atletism în sală, s-a deplasat la Birmingham pentru a participa la concurs cu taxiul, ea şi antrenorul său plătind 1.500 de lire sterline pentru o cursă de şapte ore.

Potrivit The Guardian, Muir a fost nevoită să se deplaseze cu taxiul de la Glasgow la Birmingham, cursele aeriene fiind anulate din cauza condiţiilor meteorologice. Sportiva a făcut cursa cu taxiul pe viscol şi zăpadă. “La un moment dat am crezut că nu vom reuşi. Când am plecat de acasă era multă zăpadă şi taxiul a venit cu o întârziere de două ore. Iar atunci când am trecut prin Carlisle a fost o nebunie. Nu vedeam mare lucru şi ştergătoarele de parbriz erau îngheţate”, a declarat sportiva.

Laura Muir, studentă la Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii din Glasgow, a început ziua de miercuri lucrând într-o clinică veterinară şi voia să se deplaseze la Birmingham cu avionul şi apoi cu trenul. “Am mers la şcoală miercuri dimineaţa şi câteva programări au fost anulate, astfel că am ajuns devreme acasă. Am încercat să găsim o cursă aeriană dar toate erau anulate, aşa că apoi am căutat un taxi. Nu mă aşteptam ca vremea să fie atât de proastă şi ca aeroportul să fie închis”, a afirmat Laura Muir. Britanica a câştigat, joi seară, medalia de bronz în proba de 3.000 de metri de la CM în sală de la Birmingham, la care Claudia Bobocea s-a clasat pe locul 13. Proba a fost câştigată de sportiva etiopiană Genzebe Dibaba (8:45.05), conform news.ro.