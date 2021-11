Un autoportret pictat de Frida Kahlo a fost vândut cu 34,9 milioane de dolari, devenind cea mai scumpă lucrare din America Latină licitată vreodată

„Diego y yo”, autoportret pictat de Frida Kahlo în 1949, a fost vândut marţi seară, la New York, pentru un preţ record.

Estimată la 30 de milioane de dolari şi aşteptat să stabilească un record la licitaţia de artă modernă, pictura semnată de artista mexicană a fost adjudecată contra sumei de 34,9 milioane de dolari, conform news.ro.

Este cel mai mare preţ plătit la o licitaţie pentru o lucrare a unui artist latino-american.

Cel mai recent, ea a fost vândută la aceeaşi casă de licitaţii, în 1990. Atunci a obţinut 1,4 milioane de dolari şi Kahlo a devenit primul artist latino-american vândut pentru mai mult de 1 milion de dolari la o licitaţie.

În prezent, recordul de artist este de 8 milioane de dolari, stabilit în 2016 pentru „Two Nudes in a Forest”. Acesta a fost şi un record la nivelul artei latino-americane. Până în 2019, când „The Rivals” al lui Rivera a fost adjudecat la Christie’s contra sumei de 9,76 de milioane de dolari.The record had previously been set by a work by Diego Rivera, with whom Kahlo had a decades-long tumultuous relationship. His piece sold for $9.76m in 2018.

Tabloul, în care soţul lui Kahlo, artistul Diego Rivera, apare pictat pe fruntea ei, are o puternică încărcătură emoţională. Frida Kahlo a realizat-o într-un moment în care al doilea mariaj al ei cu Rivera era subiectul ziarelor vremii, care scriau că artistul avea o legătură extraconjugală cu actriţa Maria Felix şi că plănuia să se căsătorească cu ea imediat ce divorţa din nou de pictoriţă.

Kahlo l-a întâlnit prima dată pe Rivera în 1922, când ea avea 15 ani, iar el, 36. S-au reîntâlnit în 1928 şi s-au căsătorit un an mai târziu.

Într-un carnet, ea nota: „Am suferi două accidente mari în viaţă - unul în care un autobuz m-a doborât, celălalt este Diego”.

Accidentul rutier a avut loc când ea avea 18 ani şi i-a provocat traume grave şi o viaţă plină de dureri. Suferinţa emoţională a venit deseori dinspre Rivera.

Lucrarea a fost descrisă de Sotheby's drept „una dintre cele mai importante ale lui Kahlo scoase vreodată la licitaţie”. Cumpărătorul a fost identificat de New York Times ca fiind Eduardo F. Cosantini, fondator al unui muzeu în Argentina.