Un brașovean de 42 de ani este căutat de polițiști, după ce a fost dat dispărut de familie. Sora dispărutului a alertat autoritățile după ce, spune ea, nu a mai putut lua legătura cu fratele ei din data de 20 octombrie 2019, potrivit brasovstiri.ro.

Femeia susține că a tot sperat că acesta o va contacta. Pentru că au trecut trei luni fără să primească vreun semn de viață de la el, brașoveanca a alertat Poliția. Bărbatul dispărut are 1,80 metri înălțime, are o constituție atletică, păr brunet și ochi căprui. Ca semn particular, acesta are o aluniță pe obrazul drept. Persoanele care pot da relații sunt rugate să sune la 112.