O celebră judecătoare se dezice de protestul și rezoluția magistraților: 'Încalcă separarea puterilor în stat și atacă statul de drept'

Judecătoarea Florica Roman reacționează după protestul magistraților, care a avut loc sâmbătă în fața Curții de Apel București, și susține pe blogul personal că se dezice de tabăra protestatarilor, precizând că „aceștia încalcă separarea puterilor în stat și atacă statul de drept”.

„Protestul magistratilor de pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, din data de 19 mai 2018, impotriva modificarii legilor justitiei si a codurilor, precum si “Rezolutia magistratilor romani pentru apararea statului de drept” adoptata de cei prezenti sunt o sfidare la adresa cetatenilor romani, un atac la adresa statului de drept si afecteaza in mod grav credibilitatea justitiei.

Sunt judecator de 25 de ani si nu as fi crezut vreodata ca unii dintre noi vor cobori justitia in arena politica, vor justifica abuzurile din justitie cu pretextul apararii independentei acesteia si vor sustine, intr-un mod de-a dreptul agresiv, incalcarea separatiei puterilor in stat, regula fundamentala dupa care functioneaza un stat democratic.

Ce fac judecatorii si procurorii in cauza, autointitulati aparatori ai statului de drept, nu doar ca nu are nimic comun cu ceea ce pretind ca apara, ci, dimpotriva, aduce grave prejudicii prestigiului si independentei justitiei, denotand totodata un veritabil dispret fata de statul de drept si cetatenii Romaniei.

Magistratii care, cu cinism, neaga fapte, ignora derapajele ori refuza schimbari imperios necesare in justitie nu au cum poza in aparatori ai statului de drept si nu sunt indreptatiti sa dea ordine ori sa traseze sarcini altor puteri din stat, mai ales cand o fac batand cu pumnul in masa.

In concluzie, imi exprim profundul dezacord fata de aceasta Rezolutie care ignora drepturile si libertatile cetatenilor acestei tari si sfideaza normele constitutionale, motiv pentru care ma disociez PUBLIC de actiunile acestor magistrati care pretind ca vorbesc in numele justitiei.

Afirm categoric ca pe mine aceasta tabara din justitie nu ma reprezinta!”, scrie judecătorul pe blogul personal.