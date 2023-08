Un celebru star de la Hollywood s-a întâlnit cu secretarul apărării Lloyd Austin: De ce a vizitat actorul Pentagonul / Video

Unul dintre ei este primul bărbat de culoare din SUA care a condus Departamentul Apărării. Celălalt este un actor al unei generaţii, cunoscut pentru că a interpretat preşedinţi, personalităţi cunoscute pe plan internaţional, cum a fost Nelson Mandela, şi pe Dumnezeu - chiar de două ori. Secretarul apărării, Lloyd Austin, l-a găzduit miercuri la Pentagon pe câştigătorul premiului Oscar Morgan Freeman, relatează POLITICO.

Au avut o discuţie amplă despre contribuţiile şi sacrificiile Batalionului 761 de tancuri, o unitate decorată, formată exclusiv din bărbaţi de culoare, care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial şi care este denumită în mod obişnuit "Panterele Negre originale". Această unitate a ajutat la salvarea tatălui vitreg al actualului secretar de stat, Antony Blinken, în ultimele zile ale războiului.

În noiembrie 2020, când preşedintele ales de atunci, Joe Biden, l-a prezentat pe Blinken ca fiind alegerea sa pentru conducerea Departamentului de Stat, actualul şef al diplomaţiei americane a împărtăşit povestea răposatului său tată vitreg, Samuel Pisar, care a petrecut patru ani într-un lagăr de concentrare nazist. În timpul războiului, Pisar a evadat dintr-un marş al morţii şi s-a ascuns în pădurile din Bavaria. La un moment dat, a auzit zgomotul unui tanc. "A fugit spre tanc.Trapa s-a deschis. Un soldat afro-american s-a uitat în jos la el", a povestit el.

Potrivit surorii vitrege a lui Blinken, Leah Pisar, familia a aflat ani mai târziu cine era soldatul afro-american: sergentul Bill Ellington din Batalionul 761 de tancuri.

"Toţi americanii ar trebui să fie inspiraţi de povestea Batalionului 761 de tancuri", a declarat Lloyd Austin. "Este o poveste incredibilă şi o poveste profund americană", a spus şeful Pentagonului.

Poate că cel mai faimos soldat al unităţii a fost legendarul jucător de baseball Jackie Robinson, locotenent în cadrul batalionului. Cu toate acestea, el nu a participat niciodată la luptă după ce a refuzat să se mute în spatele unui autobuz segregat în 1944. Robinson a fost ulterior judecat de Curtea Marţială şi achitat.

Batalionul a luptat pentru prima dată în Normandia, Franţa, în 1944. Motto-ul batalionului a fost "Come Out Fighting" (Ieşiţi la luptă) şi, în cele din urmă, avea să participe la patru campanii militare majore în şase ţări. Au însemnat peste 180 de zile consecutive de luptă, în care batalionul a ajutat la eliberarea a circa 30 de oraşe.

A durat însă ani de zile până când unitatea segregată a văzut câmpul de luptă. Format iniţial în 1942 în Louisiana, batalionul s-a antrenat acolo şi în Texas timp de mai bine de doi ani, în principal din cauza convingerii care exista în rândul şefilor armatei că soldaţii de culoare erau inferiori pe câmpul de luptă în comparaţie cu omologii lor albi. Acest mit a fost repede risipit.

Morgan Freeman a făcut miercuri oprirea la Pentagon pentru a promova un viitor documentar pe care l-a făcut, în calitate de producător executiv, despre acest batalion. Filmul va fi lansat luna aceasta. Documentarul include interviuri pe care Freeman le-a realizat cu Austin şi cu unul dintre ultimii membri supravieţuitori ai Batalionului 761, care are acum 90 de ani.

Austin i-a mulţumit lui Freeman pentru că şi-a împrumutat puterea de vedetă pentru a face cunoscută istoria puţin cunoscută a Batalionului 761. El l-a întrebat pe Freeman dacă a fost surprins de ceva ce a descoperit în timpul documentării pentru film. Răspunsul lui Freeman a fost simplu: "Nu".

Dar el a reamintit publicului, care a inclus studenţi de la universităţi locale din zona Washington D.C., că americanii de culoare au luptat în fiecare conflict american de la Războiul de Independenţă încoace. Freeman a împărtăşit, de asemenea, experienţele sale după lansarea filmului din 1989 "Glory", despre Războiul Civil, în care a jucat rolul sergentului-major John Rawlins, un soldat într-unul dintre primele regimente afro-americane din armata Uniunii. Freeman şi-a amintit că oamenii plângeau şi îi spuneau că nu au fost conştienţi de greutăţile pe care au trebuit să le depăşească soldaţii de culoare.

"Oamenii care au crescut în special în sud cred că tot ce am făcut a fost să culegem bumbac şi să conducem catâri", a spus Freeman. "Eu am crescut mergând la filme şi am învăţat istoria din filme. Unul dintre lucrurile greşite în a învăţa istoria la filme este că nu m-am văzut pe mine. Dar dacă vreau ca povestea mea să fie spusă, trebuie să o spun, nu-i aşa?", a spus Freeman.

Cu mult înainte de cariera sa în cinematografie, Freeman s-a înrolat în 1955 în Forţele Aeriene. Avea aspiraţii de a deveni pilot de vânătoare, dar a fost nevoit să se mulţumească cu funcţia de mecanic, fiind desemnat să lucreze şi să repare sistemele radar care sincronizau antenele pentru a urmări rachetele şi avioanele care se apropiau. A făcut această muncă aproape un an înainte de a avea şansa de a da o probă pentru misiunea visurilor sale. Abia atunci şi-a dat seama de ce şi-o dorea de la bun început. "Am decis că atracţia mea de a fi pilot de vânătoare era legată de toate chestiile din filme", a mărturisit el într-un interviu.

Documentarul "Batalionul 761 de tancuri: Panterele Negre originale", va fi difuzat pe 20 august pe History Channel.

Vizita lui Morgan Freeman la Pentagon are loc după ce săptămâna trecută s-au împlinit 75 de ani de la semnarea de către preşedintele Harry Truman a unui ordin executiv care a pus capăt oficial segregării în armata americană.

Morgan Freeman este cunoscut pentru interpretarea unor personaje memorabile, precum un şofer din Georgia de dinainte de epoca drepturilor civile de la sfârşitul anilor 1940 în "Driving Miss Daisy" sau activistul antiapartheid din Africa de Sud şi fost preşedinte, Nelson Mandela, în "Invictus". Rămâne emblematic şi pentru rolul lui Dumnezeu în comediile "Bruce Almighty" şi "Evan Almighty" şi pentru cum a dat viată personajului unui fost boxer, înţelept şi încercat în lupte, din "Million Dollar Baby", pentru care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în 2005. De asemenea, a interpretat o serie de personaje cu funcţii militare sau din rândul agenţiilor de informaţii, printre care Rawlins în "Glory", un medic din armată în filmul "Outbreak" şi şeful Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) în filmul "The Sum of All Fears".

The history of the 761st Tank Battalion, an all-Black WWII Army unit, is an incredible & deeply American story. I welcomed Morgan Freeman to the Pentagon to discuss his new documentary on the history of the 761st & look forward to hearing the story of this great unit being told. pic.twitter.com/zIWkSNatLI