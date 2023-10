Dumitru Buzatu s-a reprofilat în închisoare: învață chineza și face balet/ VIDEO

La trei săptamani de la arestarea fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, un alt fost vicepreședinte ale acestui Consiliu, Corneliu Bichineț, trecut pe la PRM, PNL și PMP, a organizat o conferință de presă în care a făcut afirmațîi șocante despre viață de după gratii a baronului PSD.

„Am lucrat foarte mulți ani cu omul acesta, am plecat din 2016, dar am lăsat un Dumitru Buzatu altfel decât cel pe care îl vedem astăzi. Unii spun că Dumitru Buzatu este într-o stare de odihnă, unii spun binemeritată, meditează, unii spun la nemurirea sufletului, citește foarte mult, are cărți și medicamente”, a declarat Bichineț, citat de Viață nouă.

Acesta a ținut să precizeze că Buzatu, în închisoare, aprofundează limba chineză.

„Voi n-ați știut, dar aflați în premieră că Buzatu nu l-a avut mentor pe Ion Iliescu, așa cum cred toți neavenitii, el dintotdeauna a mers pe doctrina lui Confucius, i-a avut că mentori pe Ciu Enlai și Mao Zedong. Nu întâmplător a fost singurul român care a participat la moartea lui Hugo Chavez. Aflu că el a aruncat găină peste groapă, că și acolo se practică obiceiul acesta. Aflu că Buzatu, care are structura de lider, face sport, citește, are activități, iar spre seară, învață că toți ceilalți, jocuri de societate. Aflu că la lași este la modă baletul. Eu nu îi duc grijă lui Buzatu! Dacă va fi găsit vinovat, să plătească, iar dacă nu, va veni înapoi și mai puternic!”, a spus Bichineț.