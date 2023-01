Un festival din Australia dedicat legendarului cântăreţ Elvis Presley aniversează cea de-a 30-a ediţie

''E fantastic'', a spus Bob Steele, cel care a înfiinţat festivalul alături de soţia sa, Anne, după ce, la finalul unui dineu, invitaţii au cântat melodii din repertoriul lui Elvis până târziu în noapte.''E super că festivalul a ajuns la 30 de ani, suntem foarte încântaţi'', a mai declarat el.Festivalul, care se desfăşoară la 350 de kilometri nord-vest de Sydney, are loc în fiecare an la începutul lui ianuarie, când circa 24.000 de fani al legendarului cântăreţ îşi fac apariţia în oraşul cu doar 14.000 de locuitori.În plus faţă de spectacolele-tribut dedicate lui Elvis, festivalul, organizat în jurul datei de naştere a ''Regelui'', include expoziţii de artă şi fotografie, lecţii de dans rock and roll şi concursuri cu tematică Elvis.Deşi Parkes este recunoscut în prezent ca fiind capitala evenimentelor dedicate lui Elvis în Australia, Steele a spus că o parte dintre localnici au fost iniţial sceptici în legătură cu evenimentul.''Îmi amintesc mai multe scrisori trimise la ziar în care spuneau 'de ce să celebrăm un american?'. Dar acum îşi dau şi ei seama că a fost destul de prostesc, toată lumea e destul de mulţumită de festival în zilele noastre'', a declarat el pentru Reuters.În cadrul paradei de sâmbătă - punctul culminant al festivalului de cinci zile care se încheie duminică -, participanţi costumaţi cu peruci negre şi combinezoane sclipitoare au defilat de-a lungul străzii principale.Alţi fani s-au alăturat procesiunii colorate în maşini de epocă.Carl Upton, care participă pentru prima dată la paradă şi a venit la festival după ce a cumpărat o maşină de epocă şi a descoperit că automobilul câştigase de două ori premiul festivalului, a descris manifestarea ca ''uluitoare''.''Este pur şi simplu fantastic'', a spus el.