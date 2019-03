Un fost ministru de Finanțe îi oferă muniție lui Klaus Iohannis: punctul nevralgic unde poate ataca PSD

Președintele Klaus Iohannis a retrimis în Parlament spre reexaminare Legea bugetului pe anul 2019. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, arată că președintele putea retrimite doar bugetul pentru asigurări sociale în Parlament, iar de acolo să întrebe coaliția PSD-ALDE de ce nu indexează pensiile înainte de 1 septembrie, din moment ce au un excedent bugetar de 2,9 miliarde de lei.

Citește și: SURSE - Liviu Dragnea i-a pregătit întrebarea DECISIVĂ lui Tudorel Toader: când se decide soarta ministrului Justiției

”Cred ca retrimiterea bugetului pentru asigurari sociale in Parlament de catre Presedintele Romaniei ar fi fost o decizie mult mai buna si din punct de vedere politic. Justificarea ar fi fost simpla. De ce nu se indexeaza pensiile mai devreme de 1 septembrie 2019 daca acest buget are un excedent de 2,9 miliarde lei? Mai ales ca preturile au crescut foarte mult si continua sa creasca afectand in primul rand persoanele cu pensii mici. Cred ca ar fi fost si un moment de sinceritate din partea coalitiei PSD-ALDE privind realitatea cifrelor bugetare. In legatura cu intrarea in functiune a bugetului de stat consider ca este in avantajul Guvernului Dancila si in dezavantajul administratiei publice locale si a mediului de afaceri.

Demersul Presedintelui Romaniei in legatura cu bugetul pe 2019 cred ca este mai degraba dorinta acestuia de a transmite romanilor ca nu poate sa promulge legea bugetului deoarece acest buget ar face mai mult rau decat bine.”, scrie Gheorghe Ialomițianu.