Un fost ministru PSD iese la atac după ce Florin Cîțu a anunțat listarea CEC: 'Denotă lipsa crasă de expertiză'

Fostul ministru al Comunicațiilor Alexandru Petrescu iese la atac după ce Florin Cîţu, ministrul de Finanţe, a declarat că vrea să listeze minim 20% din CEC Bank.

„Comunicarea iresponsabila la nivelul miniștrilor guvernului Orbán nu este doar o rezultanta a lipsei de experiența, ci este produsul unei lipse de strategie guvernamentală și a unei minime planificari de lucru macar de azi pe mâine. Sa anunți listarea CEC cu “minim 20%”, ca ministru de finante, dupa ce, un alt membru al cabinetului Orban a atras cu o săptămâna mai devreme, principala banca a statului intr-un scandal mediatic nemeritat acuzând-o de nereguli in plata pensiilor, fără temei și argumente, punând-o la pământ din perspectiva încrederii pieții de capital, denota lipsa crasa de expertiza si coordonare guvernamentala. Nivelul de aproximare in anunturi de la pupitrul guvernamental pe teme de o astfel de importanta poate avea efecte devastatoare traduse in dezechilibre economice ale institutiilor intrate pe radarul Guvernului Orban.

De ce minim 20%? E un mod gentil de a ne spune ca poate fi și 51%? Poate statul sa piardă controlul asupra principalei bănci comerciale din portfoliu prin decizii luate intempestiv si intr-o logica mediatic-electorala in detrimentul uneia rational-economice?

Toate acestea in condițiile in care guvernul PSD a capitalizat in toamna acestui an CEC-ul cu aproape un miliard de lei, tocmai pentru a ranforsa principala banca din portfoliul statului roman, nu doar pentru a consolida financiar, moderniza și diversifica portfoliul bancar ci și pentru a amprenta mai puternic piata bancara naționala printr-o banca cu capital de stat.

Abordarea guvernamental-managerială sinusoidala, imatura și neargumentată pe care o promoveaza guvernul Orban, așa cum s-a întâmplat și cu Posta Romana sau CEC, in care aceste companii etalon sunt denigrate de fiecare data când un ministru prinde un microfon, erodeaza mult baza de încredere a acestor instituții, slăbindu-le poziția in fata competitorilor și scăzându-le bonitatea in fata finanțatorilor”, scrie Petrescu pe Facebook.