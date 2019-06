Un licean din Cluj-Napoca a inventat ghiveciul de flori inteligent, care udă singur plantele prin extragerea apei din umiditatea aerului, venind, astfel, în ajutorul celor care lipsesc o perioadă mai mare de acasă și care pot „uda” florile cu o aplicație pe telefonul mobil, potrivit Mediafax.

Robert Kovacs, absolvent al clasei a XII-a a Liceului Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca, a declarat corespondentului MEDIAFAX, că utilizatorul acestui sistem dispune de o aplicație pe telefonul mobil cu care poate seta parametrii în care se află planta.

„Invenția mea constă într-un ghiveci de flori inteligent <>, care are o cutie de control ambiental a temperaturii și iluminatului din casă și una care face conexiunea la internet prin cablu sau wifi. Utilizatorul are o aplicație pe telefonul mobil de unde poate seta parametrii în care să se afla planta respectivă – de temperatură, de umiditate. Sistemul automat îi oferă plantei condițiile setate de proprietar, iar acesta are acces la o bază de date privind evoluția plantei de temperatură, umiditate, PH al solului. Ceea ce îl face deosebit pe acest ghiveci inteligent este că atunci când utilizatorul uită să umple rezervorul cu apă sau este plecat de acasă, în concediu, de exemplu, se reumple automat, având un modul de condensare care condensează aerul, iar apa rezultată este tratată cu minerale. Practic, absoarbe umiditatea din aer și o transformă în apă pentru plante”, a spus Kovacs.

Sistemul dispune și de un filtru cu cărbune activ, care are rolul de a filtra microorganismele și concentrația de clor din rețeaua de apă.

„Utilizatorul mai poate seta generatorul de unde magnetice, generatorul de frecvență de sunet și de pulsație a luminii și are și un dispozitiv care redă muzică plantei. Toate aceste elemente ajută la dezvoltarea plantei și se bazează pe diverse studii. Ghiveciul inteligent poate asigura apă unei plante și pentru o perioadă de timp de o jumătate de an”, a explicat liceanul.

Acesta a dezvoltat ghiveciul inteligent după ce a uitat de câteva ori să ude plantele pe care le are în casă și a lucrat la proiect din luna noiembrie 2018 până în aprilie 2019, ajutat de tatăl său și de mentori.

Robert a participat cu „KO – pot” la două concursuri de inventică din Ungaria, la Budapesta și Szeged, unde a fost premiat.

Liceanul clujean se pregătește în această perioadă de examenul de Bacalaureat, planurile sale fiind să devină student la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN).

Inventatorul ghiveciului inteligent a depus documentele pentru obținerea brevetului de invenție la autoritățile din Ungaria.