Un nou control la Teatrul Național București - Ion Caramitru tună și fulgeră: 'Acuzele curg torenţial, sunt deja un infractor, terenul e aproape inundat'

Actorul Ion Caramitru anunţă că se face un nou control la instituţia pe care o conduce, Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti (TNB), şi că nu are mai nimic să îşi reproşeze, din punct de vedere al conduitei civice, profesionale şi materiale.

Ion Caramitru face aceste afirmaţii într-o scrisoare deschisă adresată "oamenilor, în general, spectatorilor, în special, prietenilor şi celor care nu-mi sunt prieteni".

"Când am debutat în rolul Eminescu, în 1964, la TNB, regizorul Sică Alexandrescu mi-a scris o dedicaţie pe cartea dăruită la premieră: 'Dragă Caramitru, cine are talent are şi mulţi duşmani, tu ai mult talent, îţi doresc cât mai mulţi duşmani!'. Pot să-i spun maestrului meu că urarea s-a împlinit. Am destui duşmani şi în teatru, şi în Parlament, şi în Guvern şi chiar pe stradă. Am ajuns, iubite maestre, la maturitate!", se arată în scrisoarea deschisă, conform Mediafax.

"Nu am a-mi reproşa mai nimic, nici privind conduita mea civică, nici profesională şi nici materială. Trebuie să-mi reproşez încrederea în oameni şi naivitatea de a uita ceea ce românul, tot timpul, ştie, că surprizele majore, dramatice şi uneori chiar tragice vin de la cei cărora, într-un fel sau altul, le-ai făcut doar bine în viaţă şi în carieră. De-aici şi până la linşajul mediatic pe care îl trăiesc, e doar un pas. Trebuie să mă apăr, să dovedesc, să mă dezbrac în faţa lumii, pentru a arăta unde mă doare şi ce am de gând să fac. Cam cum era în comunism. Am mai trecut prin asta. Sunt pregătit. Mă simt nevoit, pentru a treia oară în ultimii douăzeci de ani, să-mi salvez onorabilitatea.

În 2001, tot la iniţiativa Ministerului Culturii, s-a decis un control, chitit să mă compromită, în legătură cu UNITER. La final, am câştigat în instanţă, un proces de calomnie care s-a încheiat cu condamnarea penală a Secretarului de Stat Ion Antonescu, zis «Mareşalu’». Am cerut, atunci, daune morale de 1 Leu, fiindcă nu câştigul material m-a interesat, ci ca adevărul să iasă la lumină. Între 2015 şi 2017, am fost controlat în toate ipostazele de funcţionar public, de binecunoscutul organism ANI. În 2017, dosarul a fost clasat", povesteşte Caramitru, care anunţă apoi un nou control demarat la TNB.

"Astăzi, mă pregătesc pentru a treia încercare. Acuzele curg torenţial, sunt deja un infractor, terenul e aproape inundat. Numai că astăzi, cauza mea este, în principal, salvarea de la inactivitate şi faliment a Teatrului Naţional din Bucureşti şi a principalelor instituţii naţionale ale României, aflate în directă legătură cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, responsabil, de facto, de activitatea noastră. Alături, un alt traseu de abordat, pornit de la delaţiuni şi neadevăruri venite de la câţiva colegi lipsiţi de scrupule. Sunt pregătit şi pentru asta", mai spune managerul Teatrului Naţional Bucureşti.

"Vreau să-mi asigur prietenii că nu am nevoie de ajutor, că am adevărul de partea mea şi că voi lupta să-l dovedesc. Îi rog doar să mă urmărească în tot ce fac. Atât", îşi încheie acesta scrisoarea deschisă.

La sfârşitul lunii iunie, ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anunțat că va dispune un control la Teatrul Național București, pentru a vedea cum sunt cheltuiți banii, precizând că instituția are în 2019 un buget de 57 de milioane lei, iar salariile actorilor au fost aproape triplate. În 2018, bugetul TNB a fost de 53 de milioane de lei.

"Este vorba de o firmă care colaborează cu Teatrul Național, care are un anumit contract de prestări servicii cu Teatrul Național, o firmă care nu știu de ce, cândva, a fost semnat acest contract, când eu cred că Teatrul Național ar fi avut angajați care să desfășoare asemenea activități. În al doilea rând, bugetul Teatrului Național din București este mai mare cu aproape un milion de dolari față de anul trecut. Eu doar atât am cerut, și domnului manager, să cheltuiască cu responsabilitate banii și să se gândească de cinci ori atunci când semnează un contract dacă banii publici merită să fie risipiți", a declarat ministrul Culturii la un post TV.

Daniel Breaz a spus că nu înțelege de ce, după fiecare spectacol, 10% din încasări trebuie să fie luate de anumite persoane.

"Nu văd de ce Teatrul Național trebuie să vândă biletele la spectacole printr-o firmă privată. Am înțeles că sunt printre cele mai mari prețuri din țară, dacă facem comparație cu alte teatre, cu Opera Națională - care este pe profit -, și nu înțeleg de ce actorii fac grevă, când salariile lor aproape că au fost triplate. Deci pentru mine sunt unele lucruri pe care nu le înțeleg. Eu doar am cerut ca cheltuirea banilor să fie făcută cu responsabilitate. Și sincer, o să fac un control acolo, știu ce înseamnă un buget, știu cum trebuie să cheltuiești banii publici, știu ce înseamnă bunul simț și o să fac un control acolo, să văd cum se cheltuie banii, și toate aceste lucruri o să le fac publice", a mai spus Breaz.

Anterior, Ion Caramitru a explicat, printr-un comunicat transmis MEDIAFAX, că, după calculele sale de artist "liber cugetător", situaţia culturii româneşti este în faliment la vedere, faliment "care ţine de proasta gospodărire a întregului sistem financiar românesc".

El a relatat că teatrul pe care îl conduce are în prezent 54 de oameni din afară, deşi a solicitat de mai mulţi ani mai multe posturi, dintre care 39 deservesc scena. Managerul TNB a explicat că teatrul se află în impas financiar, unul dintre motive fiind aprobarea cu întârziere a bugetului de stat pe anul în curs.

Săptămâna trecută, după o întâlnire a managerilor instituţiilor de cultură, la Guvern, cu premierul Viorica Dăncilă, Caramitru că a cerut demisia ministrului Culturii şi a comparat anunţatul control la TNB cu Inchiziția.

„Am fost puși în situația de a primi un buget neîndestulător și în situația de a nu mai putea plăti diferite cheltuieli care sunt inerente, și în cazul Teatrului Național de a pune pe liber 54 de angajați. I-am spus doamnei prim-ministru pe repede-nainte, pentru că dânsa avea o întâlnire importantă și ne-a promis, fiind de față și ministrul Eugen Teodorovici, că săptămâna viitoare, după ce va face analiza lucrurilor pe care noi le-am prezentat, ne va chema din nou să spună ce soluții a găsit. În ceea ce mă privește, am cerut demisia domnului ministru Breaz, pentru modul inoportun de preocupare față de instituțiile noastre și de modul de expunere publică a frustrărilor domniei sale”, a declarat la momentul respectiv Ion Caramitru.

"A fost suficient ca să deschid gura ca să cer explicații pentru lipsa de buget, ca să fiu amenințat cu Corpul de Control al ministrului. Așa ceva este inadmisibil. Toată presa este plină de faptul că Ion Caramitru va fi anchetat de Corpul de Control, ca și când până acum nu am fost anchetat în fiecare an de Curtea de Conturi (...) Este ca și cum trimite Inchiziția, să verifice anumite nereguli de ordin religios. Seamănă cu ce se întâmpla înainte de 1989, când la sesizarea unui grup de tovarăși se făcea un control la instituția respectivă și se găsea tovarășul director a fi vinovat de ceva", a mai spus atunci Caramitru.