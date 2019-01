Un proaspăt membru controversat al USR amenință liderii Puterii cu închisoare în cazul în care Uniunea ajunge la guvernare: Ce ne-ar împiedica ?

Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru, prospat inscris in USR, amenință cu închisoarea liderii Puterii, în cazul unei ordonanțe privind dosarele judecata in perioada 2014-2018 de completurile de 5 judecatori al ICCJ. Caramitru sustine ca o astfel de masura ar lasa posibilitatea ca in prima zi de guvernare a USR sa fie emisă o OUG prin care să se anuleze măsurile PSD și prin care să fie încarcerați politicienii care au puterea in prezent.

"Ințeleg ca PSD vrea sa dea OUG-uri cu efecte juridice retroactive (ceea ce este clar neconstituțional) - ca să anuleze procese judecate in trecut și sa scape de condamnări date deja.

Vreau sa le zic clar : nu va jucați cu focul. Dacă așa ceva devine posibil și acceptat ca fiind constituțional - de ce nu am da și noi un OUG retroactiv in prima zi de guvernare care sa anuleze tot ce ați făcut voi și să va și arunce in pușcărie imediat pe toți ? Ce ne-ar împiedica dacă exista precedent ? Și de ce nu am face asta ÎNAINTE de a alinia toată legislația cu recomandările MCV si ale Comisiei de la Veneția ? Așa scăpăm și de voi și rezolvam și toată legislația juridică rapid (ca nu o sa mai aibă cine sa o blocheze - veți fi toți la Rahova și Jilava).

Așa că gândiți-vă bine ce faceți !!!!!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.