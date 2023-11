Un șofer beat a făcut prăpăd cu șapte victime: Două mașini și o autoutilitară s-au ciocnit la Constanța

Șapte persoane au fost rănite, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui accident produs între două mașini și o autoutilitară în Medgidia, județul Constanța. Șoferul băut avea permisul suspendat. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia – Biroul Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că pe bulevardul Independenței din municipiul Medgidia s-a produs un accident rutier.

Aceștia au constatat că în accident au fost implicate trei vehicule, respectiv două autoturisme și o autoutilitară, conduse de trei bărbați, de 34 de ani, 39 de ani, respectiv 56 de ani. În urma accidentului au fost răniți cei trei șoferi și patru pasageri.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul, în cazul bărbatului de 39 de ani, fiind 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru perioada în curs. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.