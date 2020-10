Un vârstnic de la Complexul pentru Persoane adulte Slatina, confirmat cu COVID-19, a decedat

Un barbat in varsta de 82 de ani confirmat cu COVID-19, beneficiar al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte Slatina, a murit, acesta fiind primul caz de deces in randul persoanelor ingrijite in centrul rezidential pentru varstnici din Slatina, au informat miercuri reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, potrivit Agerpres.

In acest centru rezidential la jumatatea lunii octombrie au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2 zeci de angajati si beneficiari. Varstnicul care a decedat suferea si de alte afectiuni (neoplasm), a fost confirmat cu COVID-19 pe 15 octombrie si a decedat pe 27 octombrie.

In judetul Olt, in ultimele 24 de ore au decedat trei persoane confirmate cu COVID-19, respectiv o asistenta in varsta de 48 de ani de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, o femeie in varsta de 52 de ani din municipiul Caracal si varstnicul de la centrul rezidential din Slatina.

Miercuri au fost raportate in judetul Olt 80 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, printre cazurile noi fiind doi angajati de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina si un angajat de la Spitalul Municipal Caracal.

In spitalele din judet sunt internate 153 de persoane, dintre care 21 sunt la ATI.