Un vas care transporta o mie de tone de combustibil s-a scufundat: omenirea, la un pas de dezastru ecologic

Un vas comercial, care transporta 1000 de tone de combustibil, s-a scufundat pe coastele Tunisiei, la 11 kilometri de orașul Gabes.

Marina militară i-a salvat pe toți cei șapte membri ai echipajului, a transmis Reuters.

Din primele informații transmise de Ministerul Mediului din Tunisia, cauza acestei tragedii este legată de vremea nefavorabilă. Potrivit sursei citate, apa s-a infiltrat în navă şi a ajuns la o înălţime de doi metri, informează Digi24.

În acest moment, autoritățile lucrează pentru a evita un dezastru de ecologic de proporții.

Ship carrying 750 tonnes of diesel sinks off Tunisia’s coast: COLOMBO; A ship carrying 750 tonnes of diesel from Egypt to Malta has sunk in the Gulf of Gabes off Tunisia’s southeast coast. “The ship sank this morning in Tunisian territorial… https://t.co/8Rw5YJDGiD #srilanka pic.twitter.com/SQmml9amhR