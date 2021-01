Unirea Principatelor Române - 162 de ani/ Ceremonii restrânse, concerte şi spectacole în condiţii speciale

Împlinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române este marcată duminică în ţară prin diferite manifestări. Autorităţile locale au ales să sărbătorească Mica Unire prin ceremonii restrânse, cu respectarea restricţiilor impuse în contextul pandemiei. Şi instituţiile de cultură din ţară marchează momentul aniversar prin piese de teatru, dar şi prin concerte, cele mai multe transmise online.

*** IAŞI



Manifestările dedicate aniversării a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române se vor desfăşura la Iaşi în cadru restrâns.



Potrivit Primăriei Iaşi, duminică, ceremoniile vor debuta la ora 11,30, prin depunerea la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Piaţa Unirii a unor coroane şi jerbe de flori din partea partidelor politice, asociaţiilor şi altor organizaţii civice.



Intonarea Imnului naţional al României va precede serviciul religios programat la ora 12,00, ceremonie la care vor lua parte ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi PS Iosif Păuleţ, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi.



După încheierea Te Deum-ului, va urma depunerea de coroane de către oficialităţi atât la monumentul din Piaţa Unirii, cât şi la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi, eveniment programat pentru ora 13,00 şi în cadrul căruia va fi săvârşită şi o slujbă de pomenire de către ÎPS Teofan.



Totodată, ieşenii sunt aşteptaţi la Ateneul Naţional unde se va juca duminică piesa de teatru "Povestea Unirii".

"A devenit deja tradiţie ca la Ateneul Naţional din Iaşi, în data de 24 ianuarie a fiecărui an, să se joace 'Povestea Unirii'. Aşadar, anul acesta, la 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, în Sala Mare de Spectacole 'Radu Beligan' a Ateneului veţi putea vedea un spectacol de teatru unic în ţară", a declarat managerul Ateneului Naţional din Iaşi, Andrei Apreotesei.



Spectacolul istoric "Povestea Unirii", semnat de regizorul Ovidiu Lazăr, este o reconstituire a momentelor premergătoare Unirii Principatelor Române. Distribuţia cuprinde actori societari ai Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi, actori profesori ai Universităţii Naţionale de Arte "George Enescu" Iaşi, actori ai Teatrului pentru Copii şi Tineret "Luceafărul" Iaşi şi actori angajaţi sau colaboratori ai Ateneului Naţional din Iaşi.



"Costume de epocă, melodii celebre, video mapping şi alte elemente scenice vor compune o emoţie, un spectacol plin de energii pozitive care va rămâne în sufletele şi în gândurile spectatorilor pentru multă vreme. Vă aşteptăm să ne daţi mâna şi să devenim fraţi întru celebrarea vie şi adevărată a sufletului românesc de astăzi şi din totdeauna!", a declarat Ovidiu Lazăr.



Tot pentru a marca Ziua Unirii Principatelor Române, începând cu ora 19,00, va putea fi urmărit în regim de live streaming, pe canalul de YouTube al Ateneului, un concert interpretat de Corul Marii Uniri, dirijor Andrei Fermeşanu, şi Corul de Copii al Municipiului Iaşi, condus de Raluca Zaharia.



*** TIMIŞ



Manifestările organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române se vor desfăşura la Timişoara, într-un cadru restrâns al oficialilor locali, în faţa Inspectoratului Judeţean de Poliţie, unde este amplasat bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în timp ce mai multe programe culturale vor fi transmise online.



Vor fi depuse jerbe şi la efigia de la Casa Cuza din Timişoara, unde principele a fost găzduit o noapte, în drumul său spre exil.



Teatrul pentru Copii şi Tineret "Merlin" a programat spectacolul online "Un vis împlinit", dedicat Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, care va putea fi urmărit duminică de la ora 08.00, pe pagina de Facebook a instituţiei. Spectacolul este organizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.



De asemenea, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului va dedica Zilei Micii Uniri gala folclorică "Din suflet de român", transmisă în direct online de la ora 18.00, pe paginile de Facebook ale Ansamblului Profesionist Banatul şi a Asociaţiei ProDatina. Cu aceeaşi ocazie, Secţia Documentar-Periodice a Bibliotecii Judeţene Timiş "Sorin Titel" organizează o mică expoziţie din colecţia de carte veche şi periodice ce poate fi vizitată începând de luni. Intrarea este liberă, cu păstrarea regulilor de distanţare socială.



*** BOTOŞANI



La Botoşani, aniversarea a 162 de ani de la Mica Unire vine cu o premieră pentru administraţia locală.



Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Doina Federovici, şi primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, vor depune, duminică, jerbe de flori la mormântul revoluţionarului paşoptist Nicolae Pisoski, cel care l-a propus pe Alexandru Ioan Cuza pentru a fi domnitor al Moldovei.



Monumentul funerar al lui Nicolae Pisoski se află în Cimitirul Eternitatea din municipiul Botoşani. "Este obligaţia noastră morală să ne cinstim înaintaşii. De Ziua Micii Uniri, vom aduce un pios omagiu personalităţii lui Nicolae Pisoski, revoluţionarul care a avut viziunea de a-l propune pe Alexandru Ioan Cuza drept domn al Moldovei. El a fost un revoluţionar cu adevărat progresist, un unionist convins şi de aceea se cuvine să-l cinstim şi să-l trecem la loc de cinste în istoria neamului nostru", a declarat Doina Federovici.



De asemenea, autorităţile din Botoşani vor depune, duminică, coroane de flori la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din faţa sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean.



Totodată, Orchestra Populară "Rapsozii Botoşanilor" va susţine un concert special dedicat Zilei Unirii Principatelor Române.



Concertul "Unire-n cuget şi-n simţiri" va avea loc de la ora 15,00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" din municipiul Botoşani, putând fi urmărit online pe contul de Facebook al orchestrei.



Pe scenă vor evolua soliştii de muzică populară Sofia Vicoveanca, Daniela Condurache, Laura Ştefănescu-Potoroacă, Elena Mândrescu, Petronela Rusu, Alina Huţu, Constantin Petrescu şi Loredana Călin.



"Pe toţi iubitorii de folclor şi pe toţi cei ce simt româneşte îi invităm să fie alături de noi, online anul acesta, cu speranţa că ne vom reîntâlni în sala de spectacole cât de curând", a declarat managerul Orchestrei "Rapsozii Botoşanilor", Dan Doboş.



Accesul publicului în sala de spectacole va fi permis doar în funcţie de situaţia epidemiologică de la nivelul municipiului Botoşani şi în limitele prevăzute de normele sanitare.



În deschiderea spectacolului, muzeograful Gheorghe Median va vorbi despre importanţa istorică a zilei de 24 ianuarie.



*** VRANCEA



Şi Primăria Municipiului Focşani va marca aniversarea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub motto-ul "Focşani, Oraş al Unirii".



Duminică, de la ora 10,00, la Catedrala "Sf. Cuvioasă Parascheva", va avea loc un Te Deum oficiat de ÎPS Ciprian, episcopul Buzăului şi Vrancei, iar de la ora 12,45, în Piaţa Unirii, se va desfăşura un minirecital susţinut de Ansamblul Folcloric "Ţara Vrancei", urmat de un ceremonial militar organizat de militarii Garnizoanei Focşani.



Duminică seara, de la ora 18,00, la Sala Balada din Focşani, 20 de cupluri care au împlinit 50 ani de căsătorie vor fi premiate de primarul Cristi Valentin Misăilă, iar de la ora 18,30 va avea loc tradiţionalul concert susţinut de Orchestra de Cameră "Unirea" a Ateneului Popular "Maior Gh. Pastia".



*** GALAŢI



Teatrul Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard" Galaţi a programat pentru Ziua Micii Uniri spectacolul "Crai Nou", ca redifuzare a reprezentaţiei care a avut premiera pe 1 decembrie 2018, pe scena lirică gălăţeană.



Spectacolul "Crai Nou", producţie a Teatrului Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard" Galaţi, poartă semnătura regizorului Adrian Mărginean, alături de cele ale scenografului Andreea Săndulescu şi maestrului de balet Gabriela Gegea.



Din distribuţie fac parte soliştii: Adelina Diaconu (Anica), Florentina Soare (Dochiţa), Florin Bobei (Leonaş), Valentin Vasopol (Bujor), Adrian Ionescu-Iaşi (Moş Corbu) şi Costel Donose (Ispravnicul). La pupitrul dirijoral, maestrul Eugen Dan Drăgoi conduce întregul spectacol, unde soliştii, orchestra, corul şi baletul teatrului vor transmite încântătoarele pagini muzicale ale lui Porumbescu.



Spectacolul "Crai Nou" va fi difuzat online, pe pagina de Facebook a instituţiei, duminică, de la ora 19,00, conform normelor impuse de autorităţi privind prevenirea răspândirii COVID-19.



*** SIBIU



Spectacolul "Sarea în bucate", o adaptare după basmul cules de Petre Ispirescu, în regia Mihaelei Grigoraş, va fi prezentat duminică, la Teatrul pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu, evenimentul fiind programat special pentru a marca Ziua Unirii Principatelor Române.



"Mica Unire din 24 ianuarie 1859 a fost primul pas spre România de azi. Suntem bucuroşi să marcăm această sărbătoare naţională printr-o poveste populară despre dragoste, în diferitele ei forme", a declarat managerul Teatrului pentru Copii şi Tineret din Sibiu, Adrian Tibu.



Din distribuţia spectacolului "Sarea în bucate" fac parte actriţele Mihaela Grigoraş şi Monica Baldea.



Spectacolul, cu o durată de 50 de minute, are peste 200 de reprezentaţii la Sibiu, cât şi în Azerbaidjan, India, Spania şi SUA şi este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani.



Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare online, în limita a maximum 30% din numărul de locuri disponibile.



__



În fiecare an, la 24 ianuarie, în întreaga ţară este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Ţara Românească (1859) sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866). Acest eveniment major în istoria ţării noastre a reprezentat primul pas făcut pentru realizarea unui stat naţional unitar român.