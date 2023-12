Unul dintre candidaţii pentru a reprezenta Israelul la Eurovision a murit luptând în Gaza

Un rezervist israelian a murit în luptele din Fâşia Gaza la doar câteva săptămâni după ce a participat cu succes la o preselecţie pentru a reprezenta Israelul la Eurovision, transmite miercuri Reuters, conform Agerpres.

Shaul Greenglick, 26 de ani, a apărut în show-ul de televiziune "Israel's Rising Star" la 3 decembrie, în timpul unei permisii. Îmbrăcat în uniformă militară şi purtând gradul de locotenent, Shaul Greenglick a interpretat o populară baladă populară şi a primit undă verde pentru a trece în faza următoare a preselecţiei.

"Mă bucur să văd că porţi uniforma pentru că e liniştitor faptul că cineva ca tine este în uniformă. M-aş bucura să te văd reprezentând Israelul la Eurovision", i-a spus la preselecţie unul dintre juraţii emisiunii concurs, Keren Peles.

După ce moartea lui Greenglick în luptele din nordul Fâşiei Gaza a fost anunţată, Keren Peles a transmis că acesta se retrăsese din preselecţie din cauza îndatoririlor militare.

"Mi-am imaginat acest an în mod diferit, ca pe un an pentru aspiraţii, ca pe un an în care să-mi trăiesc visele", scria Greenglick într-o postare pe Facebook la 14 decembrie. "Acum însă trăiesc un vis mai vechi, cel al luptei pentru ţară... Un vis nou, diferit, mai trebuie să aştepte puţin".

Cel puţin 166 de soldaţi israelieni au murit în ofensiva din Gaza. Peste 21.000 de palestinieni au murit în Gaza în cadrul ostilităţilor.

Ediţia din 2024 a Eurovision se va desfăşura în luna mai la Malmo, în Suedia.