Unul dintre cei mai apreciați primari PNL pune tunurile pe Iohannis și Cîțu: 'S-ar putea să fim sub AUR la ora asta. S-ar putea să ne căutăm partid'

Primarul Reșiței îi vede vinovați pe Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Florin Cîțu pentru prăbușirea PNL și se gândește că va fi obligat să plece din partid.

Nelu Popa a dezvăluit pentru Express de Banat că „lucrurile sunt grave de tot” în PNL și că nu e exclus să se întâmple așa cum l-a avertizat șeful Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, cu câteva luni în urmă. Adică oamenii performanți ai partidului să plece la alte formațiuni politice!

„Eu sunt total dezamăgit de ce se întâmplă. Eu nu am făcut remarci și comentarii pe tema Congresului PNL pentru că eu am avut dezamăgiri legate de ambii candidați. Ludovic Orban m-a dezamăgit profund în momentul în care a cedat ministerele de forță către USR și UDMR. Noi am cedat ministerele Dezvoltării, Transporturilor, Fondurilor Europene, tot ce a însemnat dezvoltare și ne-am oprit ministere de luat șuturi în fund, Ministerul Muncii, al Educației, unde facem gafe peste gafe. Am transmis președintelui Orban nemulțumirea mea, nu am fost singur, am fost majoritatea primarilor cu această percepție, au fost Ilie Bolojon, Emil Boc printre noi. Am văzut în startul prim-ministrului Cîțu un anumit dinamism, o concentrare pragmatică pe partea de economie și mi s-a părut că vine dintr-un mediu pe care eu îl agreez, un mediu antreprenorial. A fost totul în regulă până când a dat afară al doilea ministru USR din Guvern, lucru care, evident, a dus la ruperea coaliției.”, a afirmat Popa la Express Live.

Unul dintre cei mai apreciați primari din România la această oră, Nelu Popa, spune că Florin Cîțu a ruinat totul într-o secundă, atunci când a semnat demiterea lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției.

„Acest lucru întâmplat cu câteva zile înainte de alegerile din PNL mi s-a părut ca și cum ți-ai trage cu un glonț în picior singur. Nu l-am înțeles, nu-l înțeleg nici acum, nu înțeleg nici ce se întâmplă acum. Oamenilor ăstora parcă li s-a întunecat mintea pentru că e suficient să comanzi un sondaj de opinie să vezi unde ne-am dus. Cred că dacă mâine ar fi alegeri, ar fi o catastrofă. Cred că PSD s-a dus spre 40 la sută fără să facă nimic. Probabil și AUR s-a dus la deal și noi s-ar putea să fim sub AUR la ora asta! Reacția președintelui Iohannis cu Cioloș mi se pare total inadecvată, mi se pare o glumă de prost gust! Și, vă devoalez o discuție privată, mă aflu în situația în care mi-a spus Ilie Bolojan, în decembrie anul trecut: «Nelule, nu știu ce se întâmplă, dar s-ar putea ca peste trei-patru luni să ne căutăm partid!» Mă uit stupefiat la tot eșichierul politic și nu înțeleg nimic”, mai afirmă Popa.