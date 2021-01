UPDATE: Numar record de tablete, distribuite elevilor, în mandatul lui Anisie!

Pandemia a schimbat modul de a invata si in Romania asa cum s-a intamplat si in alte tari. Ca si alte domenii si sistemul educational a trebuit sa se adapteze. Guvernul Romaniei prin Ministerul Educatiei a demarat mai multe proiecte pentru dotarea elevilor/profesorilor si a unitatilor scolare cu instrumentele necesare desfasurarii invatamantului online. Din ultimele cifre de la inceputul anului se pare ca elevii au primit aproape 250.000 de tablete. Fostul ministru al educatiei, Monica Anisie scria la sfarsitul anului trecut ca acestea au ajuns cu precadere in judetele: Argeș, Mureș, Ilfov, Brașov, Prahova, Harghita, Sibiu, Teleorman, Dâmbovița, Alba, Covasna, Călărași, Ialomița și Giurgiu, Neamț, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Cluj, Sălaj, Botoșani, Bacău, precum și municipiul București, urmand sa ajunga si in celelalte judete in cel mai scurt timp.

Mai jos, prezentam procedura de alocare precum si criteriile, de mentionat ar fi faptul ca toata distributia tabletelor se face in functie de „necesarul indicat de catre inspectorate”

-

Procedura de alocare

• Ministerul Educației va distribui tabletele pe baza necesarului indicat de inspectorate.

• fiecare inspectorat înființează o comisie ce elaborează procedurile de selecție și distribuire a dispozitivelor cu conexiune la internet

• aceste dispozitive intră în inventarul unității școlare unde învață elevii ce le primesc

• device-urile vor fi înmânate pe baza unui contract de comodat, pe un an, cu posibilitate prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea respectivă

-

Criteriile generale pentru selecția primară a elevilor care vor primi tablete

• Elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ de stat.

• Elevii proveniți din medii defavorizate.

Distribuirea dispozitivelor se va realiza în baza unei cereri scrise și a unei declarații pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

• Elevii ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

• Elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

• Elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de Covid-19 și care nu au posibilitatea de a dispune un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Pe langa cele 250.000 de tablete, Guvernul va deconta până la 500.000 de tablete achiziționate de adminsitrațiile locale și va cumpăra 74.000 de laptopuri, destinate în special profesorilor.