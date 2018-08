USR o ameninţă pe Carmen Dan cu judecata. Se cere declasificarea raportului despre violenţele din 10 august

Uniunea Salvați România, a transmis, luni, pe Facebook că ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui să răspundă la mai multe întrebări despre mitingul din 10 august. Partidul îi cere ministrului declasificarea raportului prezentat, „ în caz contrar va ataca decizia în instanță”.

"Carmen Dan a fugit de la conferința de presă de ieri ca să nu răspundă la întrebările jurnaliștilor. Va fi obligată să răspundă, mâine (marți - n.r.), în fața Comisiei de apărare din Parlament. 1. De ce și-a întrerupt concediul și a fost la sediul MAI în seara de 10 august, dacă nu influențat în niciun fel în intervenţia jandarmeriei? 2. Unitățile teritoriale ale jandarmeriei se dislocă la ordinul Ministrului de Interne. A dat ordinul pentru deplasarea la București a unităților din Dolj și Prahova și alte 2 județe. Dacă da, de ce? 3. A avut în seara de 10 august convorbiri/mesaje în orice formă, cu Cazan, Sindile, Paraschiv? Dacă da, care e conținutul acestora? 4. S-a întrunit, chiar și informal, un comitet operativ pentru mitingul din 10 august? Dacă a fost informal, există documente oficiale care să consemneze ce s-a discutat/decis? 5. Cine a decis clasificarea ca secret de serviciu a raportului și de ce dacă informațiile de la serviciile de informații erau doar generalități?", au transmis, luni reprezentanții USR pe pagina oficială de Facebook, potrivit Mediafax.

CITEȘTE ȘI: HARTA FEȚEI: ce afecțiuni îți indică semnele de pe fața ta!

Uniunea Salvați România îi cere ministrului de Interne și declasificarea raportului asupra evenimentelor din 10 august, în caz contrar, formațiunea va ataca în instanță refuzul ministrului Carmen Dan.

„USR cere declasificarea de urgență a raportului prezentat de Carmen Dan, în termen de 24 de ore, în caz contrar va ataca decizia în instanță”, completează sursa citată.

Președintele USR Dan Barna i-a cerut, duminică, ministrului de Interne, Carmen Dan, demisia din funcție pentru încercarea de "mușamalizare" a evenimentelor violente din 10 august prin prezentarea unui "pseudoraport".

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat, duminică, un raport care are 90 de pagini, spunând că în urma violențelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anunțat că sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fost arestate și două sunt sub control judiciar.

"Astăzi mi-a fost prezentat raportul privind evenimentele din data de 10 august, pe care l-am solicitat tuturor strcuturilor ministerului. Vreau să fie foarte clar de la bun început, acest raport nu are rolul de a stabili vinovății. Noi nu suntem o instanță de judecată. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit, fie civili, fie jandarmi militari. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament sau în CSAT. Dacă s-a vorbit zilele acestea despre convocarea mea la Comisia de apărare a Camerei Deputaților, vă spun că nu am primit nicio invitație până în prezent, dar sunt dispusă să particip", a declarat ministrul Afacerilor Interne.

CITEȘTE ȘI: Studiu cu rezultate total neaşteptate: Cum poate fi uitarea un semn de inteligenţă peste medie

Carmen Dan a precizat că au fost deschise nu mai puțin de 21 de dosare penale până în acest moment.

"Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliția și Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziție doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informații și date obținute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiți de filmări", a completat Dan.

Aceasta a mai anunțat că la nivelul ministerului a fost declanșată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violențe. Carmen Dan a anunțat că toate datele obținute vor fi transmise Parchetului.