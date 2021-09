Vaccin obligatoriu pentru Adunarea Generală anuală a ONU, Moscova dezamagită

Toţi liderii şi diplomaţii care participă la Adunarea Generală a ONU, de la 21 la 27 septembrie la New York, vor trebui să prezinte dovada vaccinării împotriva COVID-19, conform regulilor oraşului, o obligaţie care a stârnit furia Moscovei, notează AFP preluat de agerpres.

Într-o scrisoare din 9 septembrie, primăria democrată a New Yorkului l-a informat pe preşedintele Adunării Generale, Abdulla Shahid, că toţi delegaţii dorind să intre în incinta Naţiunilor Unite vor fi probabil solicitaţi să prezinte dovada vaccinării. Comisarul pentru sănătate al oraşului, Dave Chokshi, a subliniat că amfiteatrul Adunării Generale este "un centru de convenţii" supus aceloraşi reguli ca majoritatea spaţiilor de activităţi interioare din New York.

Peste o sută de şefi de stat şi de guvern - printre care americanul Joe Biden, brazilianul Jair Bolsonaro, turcul Recep Tayyip Erdogan sau britanicul Boris Johnson, dar nu francezul Emmanuel Macron care nu va face deplasarea - şi-au anunţat dorinţa de a participa în persoană la Adunarea Generală a ONU.Mai multe zeci, chiar sute de persoane, însoţesc de obicei liderii în deplasările lor, dar, din cauza pandemiei din acest an, fiecare delegaţie are impusă o limită de şapte persoane autorizate să intre în sediul ONU, dintre care doar patru vor avea acces la amfiteatrul Adunării Generale. Nu a fost permisă acreditarea niciunei media.Anul trecut, sesiunea anuală a Adunării s-a desfăşurat mai ales virtual, fără ca vreun lider să vină la New York. Cei care nu vor veni anul acesta îşi vor ţine discursul printr-un mesaj video înregistrat dinainte.Sediul ONU urmează să găzduiască, de asemenea, mai multe întâlniri bilaterale, deşi Statele Unite au încurajat participanţii să le organizeze în afara sediului Naţiunilor Unite.Mesajul primăriei din New York a mai reamintit că masca este obligatorie în transportul public din statul New York şi că oraşul încurajează "cu fermitate" purtarea acesteia în toate spaţiile interioare.Potrivit scrisorii, delegaţilor li se va cere, de asemenea, "să prezinte dovada vaccinării înainte de a putea mânca, bea sau face exerciţii fizice în incinta ONU şi pentru a participa la toate activităţile de divertisment, restauraţie şi recreere din oraşul New York".Această obligaţie a provocat o reacţie furioasă din partea Moscovei. Într-o scrisoare datată miercuri şi adresată preşedintelui Adunării Generale, ambasadorul rus la Naţiunile Unite, Vasili Nebenzia, s-a arătat "foarte surprins şi dezamăgit" că Abdulla Shahid a sprijinit o astfel de măsură, pe care o consideră "în mod clar discriminatorie"."A împiedica accesul delegaţilor din ţările independente la sala Adunării Generale sau în alte spaţii din sediul Naţiunilor Unite ar reprezenta o încălcare clară a Cartei ONU", a adăugat el în această scrisoare obţinută de AFP.