Valeriu Gheorghiță nu se teme că va fi dat afară: Nu voi demisiona. Voi pleca atunci când voi fi înlocuit de premier'

Valeriu Gheorghiță spune că nu are intenția să demisioneze de la conducerea Comitetului Național de Coordinare a Activităților privind Vaccinarea anti-COVID-19 și că va pleca din funcție doar atunci când premierul îi va cere acest lucru. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a vorbit, miercuri seară, la B1 TV, și despre cele câteva mii de persoane care s-ar fi vaccinat peste rând, precizând că în acest caz, explicațiile ar trebui să vină de la Ministerul Sănătății.

Întrebat ce intenții are în cotextul unor zvonuri privind o posibilă schimbare a sa din funcție și trecere a echipei de coordonare a campaniei de vaccinare la Ministerul Sănătății, Valeriu Gheorghiță a răspuns: ”Nu m-am autonumit în această calitate de președinte al Comitetului Național de vaccinare și nu îmi voi da demisia decât atunci când voi fi eventual înlocuit la propunerea premierului, în coordonarea căruia mă aflu. Această campanie nu trebuie să se oprească la un singur om, nu trebuie să se oprească la mine, eu vă asigur că am făcut alături de echipa mea tot ce am știut mai bine”.

În ceea ce privește cazurile mediatizate referitoare la câteva mii de persoane care au fost vaccinate deja deși nu s-ar fi încadrat în etapele actuale de imunizare, Gheorghiță a precizat: ”Comitetul pe care eu îl conduc are ca atribuții principale coordonarea activităților de vaccinare, organizarea activităților de vaccinare, ceea ce presupune activități medicale, elaborare de proceduri, organizare logistică (...) și un alt atribut este cel legat de comunicare. Eu nu am atribut legat de controalele în centrele de vaccinare. Datele pe care eu le prezint public le solicit oficial de la instituțiile abilitate, de la Institutul Național de Sănătate Publică, pentru că am nevoie de date validate, care să nu conțină erori, pentru a face o informare corectă și transparentă.

Am luat cunoștință de toate datele prezentate în spațiul public în ultimele zile. Am văzut că sunt până la 7.000 de persoane care s-au vaccinat și nu ar fi trebuit să se vaccineze în această etapă. Încă de la debutul campaniei de vaccinare, după ce actualul Ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a preluat acest, i-am trimis o adresă prin care i-am solicitat să asigure evaluări periodice în centrele de vaccinare, prin structurile pe care dumnealui le are în subordine. Dacă s-a întâmplat acest lucru sau nu domnia sa ar trebui să ne spună. Pe mine mă interesează să prevenim anumite abateri de la strategie și nu să venim ulterior cu sancțiuni, dintr-un demers de transparentizare pe care îl susțin în totalitate”.

În ceea ce privește datele referitoare la vaccinare care au fost publicate recent, apoi șterse și republicate, Gheorghiță a precizat: ”Nu aș putea să vă dau un răspuns pentru că cei care au pus aceste date probabil că au simțit nevoia să facă anumite corecturi sau modificări. Ministerul Sănătății este parte a CNCAV și cred că poate să ne ofere mai multe explicații despre aceste situații punctuale de persoane care sunt vaccinate fără să îndeplinească criteriile de eligibilitate.

Întotdeauna am încurajat să nu aruncăm doze care rămân la sfârșitul programului și să vaccinăm persoane care sunt eligibile în etapa respectivă și, dacă nu găsim acele persoane, să vaccinăm persoanele pe care le putem avea, așa încât să nu aruncăm doze la gunoi. Noi vaccinăm oameni și ne dorim să vaccinăm un număr cât mai mare de persoane într-o perioadă cât mai scurtă de timp, cu un număr cât mai mult de doze irosite”.