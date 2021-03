Valoarea companiilor listate la bursă a crescut de aproape 6 ori, din 2009 (Radu Hanga)

Valoarea companiilor listate la bursă a crescut de aproape 6 ori faţă de nivelul minim înregistrat în 2009, a declarat, luni, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al acţiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 în Ever.

"Continuăm un an aglomerat la Bursa de Valori Bucureşti. Un an frumos, până la urmă, dacă ne uităm la cum s-au derulat primele trei luni ale acestui an. Vedem că am avut deja patru listări de obligaţiuni, patru listări de acţiuni, în valoare totală dacă ne uităm la obligaţiuni de aproape 300 de milioane de euro listate anul acesta, inclusiv emisiunile de titluri de stat derulate de Ministerul de Finanţe. Dacă ne uităm la acţiunile listate pe Aero, unde cum spuneam avem deja patru companii listate în valoare de peste 500 de milioane de lei, 100 de milioane de euro. Deci, cum spuneam, începem un an în forţă. De asemenea, indicii principali ai Bursei de Valori Bucureşti evoluează foarte bine. Indicele BET a depăşit anul acesta nivelul maxim înregistrat în 2007. Ne îndreptăm spre nivelul de 11.000 de puncte. Faţă de nivelul minim pe care l-am înregistrat în 2009, valoarea companiilor listate la bursă a crescut de aproape 6 ori. Dacă ne uităm la performanţa din ultimul an şi din acest an, faţă de începutul anului, suntem cu 12 procente mai sus, iar faţă de acum 12 luni suntem cu peste 40% creştere din punct de vedere al indicelui principal al bursei", a afirmat Hanga.

Potrivit acestuia, după patru listări de acţiuni şi patru listări de obligaţiuni avem "un botez".De asemenea, Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a apreciat că simbolul bursier ales de companie este unul inspirat, iar SIF Moldova devine prima societate de investiţii financiare care optează să pornească pe un alt drum comercial.La rândul său, Claudiu Doroş, director general al Evergent Investments, a afirmat că schimbarea simbolului bursier din SIF2 în Ever urmează în mod firesc schimbării denumirii companiei în Evergent Investments.Evergent Investments este un Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (AFIA) autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul EVER. Compania a funcţionat până la 1 martie 2021 sub numele de SIF Moldova, cu simbolul bursier SIF2. Societatea deţine un portofoliu de active evaluat la 2,137 miliarde de lei, la 30 decembrie 2020. Raportat la valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acţiuni cotate deţine ponderea principală, de 70,1%, în timp ce ponderea acţiunilor necotate este de 9,9%. Principalele sectoare în structura portofoliului raportat la valoarea totală a activelor sunt: financiar 44,4%, energetic 16%, industria prelucrătoare 7% şi imobiliare 6,9%.