Van Dijk are planuri mari pentru ultimul sezon al lui Klopp la Liverpool: să îl facă special

Anunţul şocant al lui Jurgen Klopp că acesta este ultimul său sezon ca antrenor la Liverpool a fost greu de acceptat pentru jucători, dar îi va stimula şi mai mult pentru restul sezonului, a declarat sâmbătă căpitanul Virgil van Dijk, potrivit Reuters.

Klopp este la conducerea echipei de pe Anfield din 2015, iar în 2019-20 a condus-o pe Liverpool către primul titlu de campioană din ultimii 30 de ani, potrivit news.ro.

"Este greu de acceptat, pentru că managerul înseamnă atât de mult pentru noi, pentru mine, pentru club, pentru toată Premier League, cred", a declarat Van Dijk pentru site-ul clubului Liverpool. "Dar a luat decizia pentru el şi familia sa. Avea să fie una dificilă şi cu siguranţă aşa a fost".

Klopp a spus că la club totul va decurge ca de obicei, Liverpool fiind încă în cursă pe patru fronturi, pe primul loc în Premier League, în finala Cupei Ligii şi implicată în continuare în Liga Campionilor şi în Cupa Angliei.

"Mai avem multe obiective de atins în acest an şi de ce să nu încheiem sezonul pe cai mari şi împreună cu festivităţi şi pentru Mister", a spus Van Dijk. "Bineînţeles că este o veste uriaşă, este o veste uriaşă în fotbal... Poate chiar va da un impuls în plus pentru a face acel plus sau poate să ne bucurăm un pic mai mult împreună şi să facem ca ultima parte a sezonului, ultima parte a perioadei managerului la club, să fie cea mai bună perioadă pe care a avut-o vreodată."

În calitate de căpitan, Van Dijk va încerca să se asigure că echipa rămâne concentrată pe sezonul său impresionant.

"Pentru mine personal, mentalitatea este să mă asigur că obiectivele pe care le avem şi ţintele pe care încercăm să le atingem nu sunt perturbate de ştiri", a declarat olandezul. "Asta este ceea ce vrea şi antrenorul. Vrem să reuşim multe lucruri şi să continuăm cu forma pe care o avem, cu modul în care jucăm, cu jucătorii care se descurcă atât de bine şi să păstrăm această încredere."