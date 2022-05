Vasile Dîncu: 'Cel mai trist moment al meu este spre seară, când sunt obligat să semnez demisii din sistemul militar'

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a cerut joi sprijin pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale militarilor, rezerviştilor, veteranilor şi familiilor lor.

"Mi se pare că astăzi, poate că din greşeli politice anterioare, nu am ajuns să înţelegem adevărata realitate privind salariile şi nivelul de trai al militarilor. De aceea, în aceste zile am lansat în dezbaterea internă, în dezbaterea guvernamentală, câteva proiecte de legi în care sper şi sunt sigur că o să mă sprijiniţi. Este vorba de o ordonanţă de urgenţă referitoare la salarizarea personalului din sistemul naţional de apărare. Sunt sigur că, fără a cere prietenului nostru Adrian (Câciu, ministrul Finanţelor - n.r.) bani în plus, din bugetul nostru putem realiza acest lucru. Am nevoie doar de hotărârea şi de solidaritatea noastră cu Armata. Este vorba despre stabilirea unui cuantum brut al salariilor şi al soldelor de bază, de posibilitatea actualizării de la data de 1 iulie 2022 a cuantumului soldei de grad, compensarea unor ore lucrate în serviciul de luptă, pe care nu ai cum să dai ore libere şi atunci să le compensăm în bani", a explicat Dîncu, la Parlament, la bilanțul PSD după şase luni de guvernare.

Potrivit acestuia, există o serie de alte proiecte referitoare la "nevoile soldaţilor profesionişti, nevoile personalului civil care este angajat în armată".

De asemenea, a adăugat ministrul Apărării, "un capitol esenţial este asigurarea unui cuantum rezonabil, echitabil pentru pensiile militare, a celor aflaţi în rezervă".

"În acest sens, MApN cere sprjinul PSD pentru ca să susţinem proiectul privind modificarea şi completarea Legii 223 din 2015 privind pensiile militare şi de stat şi instituirea unor măsuri de echilibru pentru pensiile militare. Documentul vizează în primul rând eliminarea discriminărilor. Acest proiect a fost blocat, nu s-a realizat. Cel mai trist moment al meu este spre seară, când sunt obligat să semnez foarte multe demisii din sistemul militar, care sunt cauzate de condiţiile de viaţă, de condiţiile de mobilitate militară, de foarte mici indemnizaţii pentru chirii şi alte lucruri", a argumentat el.

Pachetul de legi privind securitatea naţională este finalizat şi va fi trimis în Parlament, a adăugat Dîncu

"Am finalizat în aceste luni întreg pachetul privind securitatea naţională. Îl vom aduce în Parlament, îl vom discuta şi în partid, în comisiile parlamentare. Cred că sunt esenţiale, pentru că au trecut mulţi ani de la integrarea noastră în NATO şi sunt multe lucruri care trebuie aduse în acest moment la nivelul unor decizii", a declarat Dîncu.