Vasile Dîncu: Primarii PSD fac presiuni să nu votăm un guvern liberal

Președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu, a declarat luni la Profit.ro că social-democrații nu au cerut funcții în Guvern și că baza partidului nu este de acord cu o susținere pentru liberali:

- „Nu putem vota un guvern minoritar PNL care a dus Romania in acest punct. Noi ar insemnsa sa creditam un Guvern pe care l-am dat jos. Nu avem credinta ca un guvern minoritar va reusi maine sa blocheze criza economica, pandemica, energetica”

- „Asa cum si PNL a zis, este o incompatibiliate intre cele doua partide care face ca noi sa nu ne dorim sa facem o coalitie cu ei. Noi nu am facut propuneri sa intram cu ministri in Guvern, dar am spus ca va trebui sa lasam batalia politica absurda si sa incercam sa gasim solutii pentru un guvern majoritar. Le-am sugerat sa refaca alianta cu USR si pe care in mod normal ar trebui sa o duca pana la capat. Noi nu am negociat pana acum in Guvern posturi sau altceva”

- „Noi am trecut de la 'ciuma rosie' la 'forta politica responsabila', ne bucuram pentru acest statut”

- „Nu a existat in PSD un curent favorabil pentru a vota un guvern minoritar. Nu suntem dispusi sa votam guvern minoritar. In schimb, am avut presiune din partea primarilor sa nu votam un Guvern care a dus tara in groapa”