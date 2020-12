Vasile Dîncu (PSD), reacţie la varianta Cîţu-premier: 'Este o mişcare de acoperire a adevăratei propuneri. Nu va ajunge la votul din Parlament'

Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, este de părere că Florin Cîţu nu este propunerea reală de premier a liberalilor, ci aceştia încearcă să mute atenţie pentru a pregăti adevărata propunere care va fi făcută în ultimul moment.

"Eu nu cred că este o propunere serioasă. Ne aducem aminte că a mai fost propus la un moment dat și a fugit cu mandatul. Eu nu cred. Am auzit liderii PNL la televiziune spunând următorul lucru,: noi nu vom propune candidat, așteptăm să ne spună președintele României, care e singurul care are legitimitate. M-a șocat această afirmație, pentru că am înțeles că partidul nu are o soluție.

Cred că este o propunere de etapă, care vrea să arate că și PNL are o opțiune, după ce președintele îl propusese pe domnul general Ciucă interimar. Probabil se simulează diversitatea. În primul rând, domnul Citu a fost în postura de ministru de Finanțe și a ramans la calitatea de analist, nu a vrut să meargă în parlament, a intrat în polemici. S-a ocupat mai degrabă comunicaţional. Rezultatele financiare sunt foarte proaste. Să nu uităm că are un atac speculativ la adresa leului și nu știu dacă nu va cântări de asemenea în imaginea publică a unuia care vrea să fie premier.

Premierul trebuie să fie o personalitate integrală și ar fi bine mai ales în această perioadă să fie cineva care nu a pierdut atâta încredere prin această guvernare. E o mișcare de acoperire a adevăratei propuneri. Nu cred că va ajunge la votul din parlament. Cred că mai este mult până atunci. Cred că cei din PNL s-au gândit că este nevoie de o uzură. Dacă îl pui pe adevăratul candidat ar fi o uzură până la vot. Cred că vor veni cu adevărul candidat în ultimul moment"", a declarat Dîncu la Digi 24.