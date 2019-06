Vasile Miriuță, după ce a calificat-o pe Hermannstadt la baraj: 'De când eram jucător n-am mai trăit o aşa bucurie'

FC Hermannstadt a câştigat dramatic, duminică, partida decisivă cu Dunărea Călăraşi, din ultima etapă a play-out-ului Ligii I Betano, scor 2-1, iar sibienii au terminat pe locul 12, care îi duce la baraj. Echipa lui Dan Alexa a retrogradat direct, informează MEDIAFAX.

La finalul partidei de la Sibiu, Vasile Miriuţă, antrenorul gazdelor, s-a arătat extrem de mulţumit de elevii săi. Conduşi cu 1-0 cu şase minute înaintea finalului regulamentar şi văzuţi nevoiţi să învingă pentru a nu retrograda direct, sibienii au întors soarta partidei prin golurile lui Tsoumou (85) şi Lendric (90+6). Miriuţă a tras un semnal de alarmă conducerii cu privire la condiţiile pe care le are la dispoziţie la Hermannstadt.

"De când eram jucător n-am mai trăit o aşa bucurie. Ca antrenor nu mă pot lăuda cu aşa ceva. Felicit jucătorii, spectatorii. Multă lume nu ştie. Ai condiţii de liga a patra şi vrei să rămâi în Liga I. E o minune că mai jucăm încă barajul. Vor fi două meciuri extrem de grele la baraj. U Cluj e o echipă cu tradiţie, chiar am mulţi prieteni de la U. Le-am zis că era mai bine pentru ei să fi promovat direct. Avem două meciuri extraordinar de grele, trebuie să ne bucurăm astăzi, dar de mâine să ne pregătim.

A fost 1-0, m-am uitat pe ceas, am văzut câte minute mai sunt, am zis că poate ne ajută Dumnezeu să egalăm repede şi să ne ducem să marcăm al doilea gol. A ratat Tsoumou acea ocazie, a căzut cerul pe mine, dar cu acest public minunat şi cu aceşti jucători fantastici ne-am dus mai departe şi am câştigat", a spus Vasile Miriuţă, la Telekom Sport.

FC Hermannstadt o va întâlni la barajul pentru evitarea retrogradării pe U Cluj, cea care a încheiat pe locul 3 campionatul din liga secundă. Mâine, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului, va avea loc tragerea la sorţi pentru a se stabili ordinea de desfăşurare a celor două meciuri de baraj. Turul va avea loc pe 8 iunie şi returul pe 12 iunie.